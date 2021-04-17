Сб, 17.04.2021
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  • Эстонская полиция поймала латышского полицейского: его подозревают в нарушении закона

Эстонская полиция поймала латышского полицейского: его подозревают в нарушении закона

Фото иллюстративное. ФОТО: GINTS IVUSKANS / AFP / SCANPIX

Эстонская полиция задержала латышского полицейского, которого подозревают в нарушении закона, связанного с сигаретами, пишет Postimees.

По словам пресс-секретаря Латышской полиции Симоны Гравите, полиция возбудила дисциплинарное производство для расследования деятельности работающего в латышской области Видземе полицейского.

На время расследования полицейский отстранен от работы, передает TVNET.

Гравите не уточнила, в каком правонарушении подозревают полицейского, однако сказала, что это связано с сигаретами. Полицейский был задержан в конце марта в Эстонии.

«Мы определимся с нашими дальнейшими шагами в зависимости от результатов расследования. Мы тесно сотрудничаем с нашими эстонскими коллегами, чтобы расследовать случившееся», - сказала Гравите.

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