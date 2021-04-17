Лукашенко обвинил американские спецслужбы в подготовке покушения на него и сыновей
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на него и его детей готовилось покушение.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на него и его детей готовилось покушение.
Президент Балоруссии Александр Лукашенко рассказал, за что задержали политолога Александра Федуту, оппозиционного политика Григория Костусева и юриста Юрия Зенковича. По его словам, они были причастны к планированию покушения на него и его сыновей. Видеофрагмент рассказа опубликовал телеграм-канал «Пул Первого».
«В планах — захват ребенка, одного, второго, как получится… «Посадим в погреб»… Кстати, в Гомельской области и погреб подготовили. Мы задержали группу. Они нас привели, показали, как это все планировали. Я молчал. Затем мы обнаружили работу явно иностранных спецслужб — скорее всего, ЦРУ, ФБР, не знаю, кто там из американцев работал. Мы обнаружили их желание явиться в Минск и заняться организацией покушения на президента и детей», — рассказал Александр Лукашенко.
Президент Белоруссии считает, что его устранение одобрило высшее политическое руководство США. «Поставить задачу устранить президента... Не может никто дать задачу, кроме высшего политического руководства. Только они», - сказал Лукашенко.
По его словам, задержание заговорщиков стало возможно после его обращения к президенту РФ. «Я попросил президента России и (председатель КГБ) Тертель своего коллегу (директора ФСБ Александра Бортникова), и мы их там взяли», - сказал Лукашенко журналистам.