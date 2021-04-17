Чехия высылает 18 российских дипломатов

Чехия высылает 18 сотрудников посольства РФ в связи с подозрением о причастности разведки России ко взрыву на складе военных боеприпасов в 2014 году. Об этом в субботу, 17 апреля, заявили глава правительства Чехии Андрей Бабиш и министр иностранных дел страны Ян Гамачек.

По словам Бабиша, чешские спецслужбы предоставили ему неоспоримые доказательства причастности российских военных к масштабному взрыву, унесшему жизни двух человек. "Чешская Республика - суверенное государство, и оно должно реагировать на обнаружение подобных фактов", - подчеркнул премьер-министр страны в этой связи.