Чехия высылает 18 российских дипломатов
Причина высылки сотрудников посольства РФ из Чехии - сведения о причастности российской разведки ко взрыву на складе боеприпасов в 2014 году, пишет DW.
Причина высылки сотрудников посольства РФ из Чехии - сведения о причастности российской разведки ко взрыву на складе боеприпасов в 2014 году, пишет DW.
Чехия высылает 18 сотрудников посольства РФ в связи с подозрением о причастности разведки России ко взрыву на складе военных боеприпасов в 2014 году. Об этом в субботу, 17 апреля, заявили глава правительства Чехии Андрей Бабиш и министр иностранных дел страны Ян Гамачек.
По словам Бабиша, чешские спецслужбы предоставили ему неоспоримые доказательства причастности российских военных к масштабному взрыву, унесшему жизни двух человек. "Чешская Республика - суверенное государство, и оно должно реагировать на обнаружение подобных фактов", - подчеркнул премьер-министр страны в этой связи.
В свою очередь, Ян Гамачек, который совмещает пост главы МИД с должностью министра внутренних дел Чехии, указал, что у него имеются доказательства того, что 18 российских дипломатов, которые должны покинуть страну в течение 48 часов, идентифицированы как сотрудники ГРУ и Службы внешней разведки (СВР).