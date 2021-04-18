СМИ: Британия направит военные корабли в Черное море в знак солидарности с Киевом

Лондон направит в Черное море два корабля королевского военно-морского флота на фоне роста напряженности на востоке Украины. Об этом в воскресенье, 18 апреля, пишет британская газета The Sunday Times со ссылкой на высокопоставленные источники во флоте.

The UK government was working closely w Ukraine to monitor the military situation at their border and called on Russia to de-escalate.



“The UK and our international allies are unwavering in our support for Ukraine’s sovereignty and territorial integrity”https://t.co/NYPaXwGcn6 — Phillipson Institute (@phillipsoninst) April 18, 2021

По ее данным, речь идет об эскадренном миноносце типа 45 с управляемым ракетным оружием и противолодочном фрегате типа 23. Оба корабля входят в оперативно-тактическую группу в Средиземном море. По сведениям газеты, они будут направлены в Черное море по проливу Босфор в мае.

Переброска призвана продемонстрировать солидарность с Киевом на фоне решения президента США Джозефа Байдена отменить проход двух кораблей ВМС США в Черное море, указывает издание.

Отряд Каспийской флотилии вошел в Черное море

Между тем, как сообщили в пресс-службе Черноморского флота РФ 17 апреля, отряд из 15 кораблей Каспийской флотилии, в том числе трех артиллерийских и восьми десантных катеров, и судов обеспечения завершили межфлотский переход из Каспийского в Черное море.

Как, в свою очередь, уточнило агентство "Интерфакс ", два больших десантных корабля (БДК) ВМФ России - "Калининград" и "Королев" в составе Балтийского флота, - пройдя Босфор, 17 апреля также вошли в акваторию Черного моря. Они могут направляться в сторону Севастополя, отметило агентство.

Киев протестует из-за закрытия РФ части акватории Черного моря

15 апреля министерство иностранных дел Украины заявило о решительном протесте в связи с тем, что под предлогом военных учений Россия со следующей недели и до октября закрывает для кораблей и государственных судов других стран часть акватории Черного моря в направлении Керченского пролива.

"Такие действия Российской Федерации являются очередной попыткой в нарушение норм и принципов международного права узурпировать суверенные права Украины как прибрежного государства, поскольку именно Украина обладает правами регулировать судоходство в этих акваториях Черного моря", - подчеркивалось в документе ведомства.

Россия стянула войска к украинской границе

Сообщения о наращивании войск РФ на границе с Украиной появились в начале апреля. Киев обвинил Москву в размещении на украинских границах и в аннексированном Крыму более 80 тысяч военнослужащих. По оценке временной поверенной в делах США при ОБСЕ Кортни Остриен, Россия разместила в регионе от 15 до 25 тысяч солдат. Ряд высокопоставленных чиновников Соединенных Штатов и Евросоюза выразили обеспокоенность такой ситуацией. Президент Украины Владимир Зеленский призвал США помочь отразить агрессию России.