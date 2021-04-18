Фактчек: насколько эффективен «Спутник V»?

18 сентября в The Lancet был опубликован более подробный ответ разработчиков вакцины на критику. Они сообщили, что выявленные совпадения были связаны с дискретностью данных (получаемые значения были не точными, а в виде диапазонов, что значительно увеличивает вероятность совпадений), а также с малым количеством участников в группах. Критиков этот ответ не удовлетворил.

В феврале 2021 года российские ученые опубликовали в журнале The Lancet промежуточные результаты третей фазы испытаний, в ней приняли участие уже более 18 тысяч человек. Тогда же было выяснено, что эффективность вакцины составляет 91,6% и что серьезных побочных эффектов она не вызывает. Эта публикация также подверглась критике из-за того, что Россия не дала исходных данных на оценку независимым экспертам. Однако одновременно в ведущих западных СМИ начались публикации положительных отзывов о российской вакцине.

К началу апреля вышло исследование о том, что "Спутник V" эффективен против британского варианта коронавируса B.1.1.7 и против африканской мутации B.1.351, однако эти данные еще должны пройти проверку.

Что известно о побочных эффектах российской вакцины?

После вакцинации "Спутником V" у 10 человек в России были осложнения, четверо из них умерли, сообщил в начале апреля EUobserver со ссылкой на документы, которые поступили в распоряжение Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА). Смерти, по данным издания, были вызваны у людей разными проблемами - с легкими, сердцем или уровнем сахара в крови - и могут быть не связаны с получением прививки. У шести человек, которые пережили осложнения, зафиксировали затрудненное дыхание, слабость в мышцах, судороги, отеки, высокое давление, головные боли и лихорадку.

Ни одной смерти вследствие применения российских вакцин от коронавируса не зафиксировано, сказала после этой публикации глава Росздравнадзора Алла Самойлова. Она при этом отметила, что "частота нежелательных реакций составляет не более 0,1%". Сейчас российскую вакцину проверяют эксперты EMA. Они хотят на месте оценить стандарты производства вакцины и его клинических испытаний. По данным Financial Times, эксперты также хотят проверить, как соблюдались этические нормы в ходе испытаний вакцины.

Где уже допустили использование "Спутника V"?

Российскую вакцину одобрили более 60 стран с общим населением более 3 млрд человек. Среди них Аргентина, Вьетнам, Индия, Мексика, Иран, Гана, Шри-Ланка, Сербия. Бразилия пока не одобрила "Спутник V", но уже заказала у России 76 млн доз. В ЕС на национальном уровне российский препарат допустили на свой рынок Венгрия и Словакия: первая начала его применять, вторая же в итоге вступила в спор о качестве поставки с Россией.