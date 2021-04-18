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По дорогам Эстонии будут передвигаться колонны военной техники

В ближайшие дни из-за колонн военной техники на дорогах стоит быть еще более внимательными. ФОТО: Kaitseväe peastaap

В воскресенье и понедельник по дорогам Эстонии будут передвигаться колонны военной техники.

В воскресенье, 18 апреля, в первой половине дня две колонны военной техники будут двигаться по направлению Тапа-Пярну-Икла, сообщает Lõuna-Eesti Postimees.

В понедельник, 19 апреля, в первой половине дня три колонны тяжелой военной техники будут двигаться по направлению Тапа-Мяо-Имавере-Вильянди-Тырва-Валга, и еще три — по направлению Тапа-Пярну-Икла.

Максимальная скорость передвижения колонны Сил обороны — 70 км/ч, а длинна — 15 транспортных средств.

Силы обороны просят всех участников дорожного движения запастись терпением и временем, чтобы безопасно добраться до места назначения.

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