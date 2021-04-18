В пожаре погиб человек: жильца соседней квартиры спас дымовой датчик

В 5.48 утра поступило сообщение, что в Антсла на Пярнуской улице с одной стороны старого разделенного на две квартиры деревянного дома валит дым. На дым сработал дымовой датчик с другой части дома, владелец которого сразу позвонил в Центр тревоги.

Прибывшие на место спасатели зашли в горящую двухкомнатную квартиру, в одной из комнат которой огнем была охвачена кровать. Там же был найден мертвым 63-летний мужчина.

Пожар потушили в 6.38. Огонь уничтожил все содержимое одной комнаты, другая комната пострадала от дыма.

В сгоревшей квартире не было дымового датчика, который мог бы спасти жизнь мужчины. Сосед, дымовой датчик которого сработал, не пострадал. По предварительным данным, причиной пожара могло стать то, что мужчина уснул с зажженной сигаретой.