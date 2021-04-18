Пандемия коронавируса внесла изменения в порядок кремации?

В прошлом месяце в одной из больниц Эстонии скончался от коронавируса пожилой мужчина. Лидия (имя изменено, настоящее имя редакции известно - ред.) немедленно отправилась в больницу, чтобы начать оформление документов на похороны. Однако в больнице женщина узнала, что ее мужа немедленно отправят на кремацию.

"Я всегда была против кремации. Я верующая и следую слову Божьему. Из земли ты взят и в землю должен возвратиться! Поэтому я надеюсь, что умру, когда закончится пандемия короны, чтобы меня можно было похоронить достойно!" - говорит встревоженная женщина.

Хотя идея кремации вызывала у Лидии дрожь, она сочла, что это новый порядок, введенный во время пандемии, и ей нужно смириться с ситуацией. "Я не понимаю, эта корона должна же быть капельной инфекцией, а мертвые больше не чихают и не кашляют. Почему такие похороны?" - спрашивает она.

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Но за одним испугом последовал другой. Больница не приняла от женщины одежду, предназначенную для посмертного облачения мужа.

"Я не знаю, был ли мой муж одет в в старую одежду во время кремации или был кремирован голым. Мне нужны ответы! Если обнаженным, то для меня это осквернение тела моего мужа!" - возмущается пожилая дама.

В сентябре прошлого года газета Viimsi Teataja публиковала статью, в которой выступила директор Таллиннского крематория Урсула Тяхепыльд. В статье Тяхепыльд сказала: "Покойного отправляют на кремацию вместе с одеждой, драгоценностями, положенными в гроб предметами и цветами. Однако венки в печь не помещаются, они скорее подходят для захоронения в могиле, поэтому на кремацию просим приносить срезанные цветы".