Отмечали день рождения: в России пятеро подростков погибли в ДТП, еще один госпитализирован

В Новочеркасске автомобиль Hyundai Solaris врезался в дерево, несовершеннолетние водитель и четверо пассажиров погибли, еще один госпитализирован, передает "Интерфакс".

Авария произошла сегодня в 4:36 на улице Машиностроителей. Отмечается, что водитель машины не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево.

В полицейском отделе сообщили, что выжившего пассажира с травмами госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи Новочеркасска.

Отмечается, что пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации.

Находившийся за рулем в момент ДТП подросток накануне отмечал с друзьями день рождения, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Находившемуся за рулем подростку накануне исполнилось 14 лет. Предположительно, он с друзьями отмечал день рождения. В момент автоаварии с ним в машине находились трое мальчиков 13-15 лет, а также две девочки 14-15 лет. Выжил только один 15-летний пассажир, он в крайне тяжелом состоянии", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь пресс-служба прокуратуры Ростовской области сообщила, что по данному факту проводится проверка.