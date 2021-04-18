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  • Китайский гигант Xiaomi негодует: эстонский интернет-магазин использует наш бренд без разрешения

Китайский гигант Xiaomi негодует: эстонский интернет-магазин использует наш бренд без разрешения

Xiaomi logo ФОТО: SCANPIX

Китайский технологический гигант Xiaomi недоволен тем, что эстонский интернет-магазин xiaomiofficial.ee использует их товарный знак, пишет Postimees.

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Магазин Xiaomiofficial.ee, который начал работу два года назад, принадлежит компании Novikov Pro OÜ, зарегистрированной в квартире на Тартуском шоссе в Таллинне.

Если  посмотреть на название интернет-магазина и тот факт, что там продаются только продукты Xiaomi, может сложиться впечатление, что речь идет об официальном дистрибьюторе. На самом деле это не так. 

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