Китайский гигант Xiaomi негодует: эстонский интернет-магазин использует наш бренд без разрешения

Магазин Xiaomiofficial.ee, который начал работу два года назад, принадлежит компании Novikov Pro OÜ, зарегистрированной в квартире на Тартуском шоссе в Таллинне.

Если посмотреть на название интернет-магазина и тот факт, что там продаются только продукты Xiaomi, может сложиться впечатление, что речь идет об официальном дистрибьюторе. На самом деле это не так.