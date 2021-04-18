Китайский гигант Xiaomi негодует: эстонский интернет-магазин использует наш бренд без разрешения
Китайский технологический гигант Xiaomi недоволен тем, что эстонский интернет-магазин xiaomiofficial.ee использует их товарный знак, пишет Postimees.
Китайский технологический гигант Xiaomi недоволен тем, что эстонский интернет-магазин xiaomiofficial.ee использует их товарный знак, пишет Postimees.
Магазин Xiaomiofficial.ee, который начал работу два года назад, принадлежит компании Novikov Pro OÜ, зарегистрированной в квартире на Тартуском шоссе в Таллинне.