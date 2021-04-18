Фото ⟩ Тяжелое ДТП: машина спасателей столкнулась с легковушкой

В деревне Киримяэ вблизи автобусной остановки «Кабелимяэ» на перекрестке столкнулись, по словам местных жителей, ехавший по главной дороге легковой автомобиль и выезжающая со второстепенной дороги спасательная машина. «Я работал во дворе и внезапно раздался грохот, звук какого-то волочения. Когда я выглянул из сада, увидел, что случилось», - рассказал Kuuuurija местный житель.

Через несколько минут на место уже прибыли полиция, скорая помощь и спасатели.

Когда прибыл репортер Kuuuurija на месте происшествия уже было много наблюдателей. Работавшие на месте полицейские не стали комментировать ДТП.

Пресс-служба Спасательного департамента сообщила, что авария произошла в 11.27. По предварительным данным, ехавший по главной дороге автомобиль Ford Focus не уступил дорогу ехавшему на вызов со включенными проблесковыми маячками и сиреной спасательному автомобилю Scania, в результате чего на перекрестке произошло столкновение.

В момент ДТП в легковом автомобиле была только 40-летняя женщина. Скорая помощь доставила ее в больницу.

Спасатели ехали на крупный ландшафтный пожар в Хаапсалу в деревню Тууру, где огнем было охвачено около семи гектаров и в опасности были три жилых дома. Пожар уничтожил баню.