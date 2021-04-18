Галерея ⟩ На Тоомпеа собрались несколько десятков человек, среди них и солдаты Одина

Атмосфера на площади Лосси царила спокойная. Несколько человек несли эстонские флаги, одна женщина держала плакат с требованием об отставке премьер-министра Каи Каллас, пишет Postimees .

Митинги против введенных для предотвращения распространения коронавируса ограничений начались в конце марта и продолжаются с переменным успехом по сей день.

Начались акции против обсуждаемых в Рийгикогу поправок к Закону о профилактике инфекционных заболеваний и борьбе с ними, которые дают полиции больше прав контролировать соблюдение ограничений. В демонстрациях принимают участие люди с разным прошлым и целями.