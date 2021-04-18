Канада сообщила о втором случае тромбоза после вакцины AstraZeneca

В ведомстве отметили, что этот пациент получил медицинскую помощь и сейчас идет на поправку. Осложнения появились после того, как он получил прививку от COVID-19 вакциной AstraZeneca, произведенной в Индии.

О первом подобном случае Канада сообщила в минувший вторник. Он произошел с женщиной, которая получила такую же вакцину.

Несмотря на два этих случая, Минздрав Канады заявил, что подобные случаи осложнений при применении вакцины остаются очень редкими, поэтому в Канаде считают, что преимущества вакцины превышают потенциальные риски. Также в ведомстве отметили, что будут продолжать наблюдение за применением всех вакцин против COVID-19.