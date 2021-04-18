Картина дня: тяжелое ДТП, ажиотаж в строительных магазинах и протест на Тоомпеа

В Эстонии выявлено 543 новых зараженных, скончались 10 человек

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 6650 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 543, то есть 8,1% от общего количества. Читать далее...

ФОТО 〉 Тяжелое ДТП: машина спасателей столкнулась с легковушкой

Сегодня, 18 апреля, около 11.30 в Ляэнемаа, в деревне Киримяэ произошло тяжелое ДТП: на перекрестке столкнулись автомобиль спасателей и легковушка. Читать далее...

ГАЛЕРЕЯ 〉 На Тоомпеа собрались несколько десятков человек, среди них и солдаты Одина

В воскресенье, 18 апреля, после полудня в Таллинне перед Тоомпеа собралось немного людей, среди них была и компания мужчин в куртках солдат Одина. Читать далее...

Китайский гигант Xiaomi негодует: эстонский интернет-магазин использует наш бренд без разрешения

Если посмотреть на название интернет-магазина и тот факт, что там продаются только продукты Xiaomi, может сложиться впечатление, что речь идет об официальном дистрибьюторе. На самом деле это не так. Читать далее...

Строительные магазины не справляются с наплывом покупателей. Недовольный клиент: я ждала своего заказа целый день!

«Я запланировала на сегодня ремонт коридора и подумала, что утром закажу в Bauhaus краску и другие необходимые вещи, а затем приступлю к работе», - описывает клиент магазина свой план. Такой же или похожий план, очевидно, в этот прекрасный весенний день вынашивали и многие другие. Читать далее...

ГАЛЕРЕЯ 〉 В ходе дорожных работ строители нашли человеческие кости

Несколько дней назад в стене канавы дождевой канализации на улице Оа строители заметили нечто очень похожее на ребра и кости таза человека. Так и оказалось. Читать далее...

В пожаре погиб человек: жильца соседней квартиры спас дымовой датчик

В 5.48 утра поступило сообщение, что в Антсла на Пярнуской улице с одной стороны старого разделенного на две квартиры деревянного дома валит дым. На дым сработал дымовой датчик с другой части дома, владелец которого сразу позвонил в Центр тревоги. Читать далее...

Тяжелая судьба детей погибшей в Мустамяэ женщины: никаких компенсаций, только материнские долги

Старший сын знал, что у его матери были финансовые проблемы, но насколько они серьезные, он не имел точного представления. На самом деле мать никогда детям на это не жаловалась. Скорее, она всегда казалась им веселой и готовой поддержать. Только после смерти матери сыновья узнали, что она взяла ссуду, которую сейчас ее сыновья вынуждены погашать. Читать далее...

Кто создает пробки на дорогах? Мы сами!

Основанное на прогнозах роста использования автотранспорта планирование не состоятельно как с точки зрения пространства, так и экологии, пишет ученый-экономист Уку Варблане. Горожанин должен иметь возможность передвигаться без машины. Читать далее...

Фактчек: насколько эффективен «Спутник V»?

Первая российская вакцина от коронавируса зарегистрирована более чем в 60 странах мира, сейчас ее проверяют в Евросоюзе. Что говорят о "Спутнике V" его критики и как им отвечают разработчики? Читать далее...

Музей закрыт. Да здравствует музей!