Картина дня: тяжелое ДТП, ажиотаж в строительных магазинах и протест на Тоомпеа
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 18 апреля.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 18 апреля.
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 6650 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 543, то есть 8,1% от общего количества. Читать далее...
Сегодня, 18 апреля, около 11.30 в Ляэнемаа, в деревне Киримяэ произошло тяжелое ДТП: на перекрестке столкнулись автомобиль спасателей и легковушка. Читать далее...
В воскресенье, 18 апреля, после полудня в Таллинне перед Тоомпеа собралось немного людей, среди них была и компания мужчин в куртках солдат Одина. Читать далее...
Если посмотреть на название интернет-магазина и тот факт, что там продаются только продукты Xiaomi, может сложиться впечатление, что речь идет об официальном дистрибьюторе. На самом деле это не так. Читать далее...
«Я запланировала на сегодня ремонт коридора и подумала, что утром закажу в Bauhaus краску и другие необходимые вещи, а затем приступлю к работе», - описывает клиент магазина свой план. Такой же или похожий план, очевидно, в этот прекрасный весенний день вынашивали и многие другие. Читать далее...
Несколько дней назад в стене канавы дождевой канализации на улице Оа строители заметили нечто очень похожее на ребра и кости таза человека. Так и оказалось. Читать далее...
В 5.48 утра поступило сообщение, что в Антсла на Пярнуской улице с одной стороны старого разделенного на две квартиры деревянного дома валит дым. На дым сработал дымовой датчик с другой части дома, владелец которого сразу позвонил в Центр тревоги. Читать далее...
Старший сын знал, что у его матери были финансовые проблемы, но насколько они серьезные, он не имел точного представления. На самом деле мать никогда детям на это не жаловалась. Скорее, она всегда казалась им веселой и готовой поддержать. Только после смерти матери сыновья узнали, что она взяла ссуду, которую сейчас ее сыновья вынуждены погашать. Читать далее...
Основанное на прогнозах роста использования автотранспорта планирование не состоятельно как с точки зрения пространства, так и экологии, пишет ученый-экономист Уку Варблане. Горожанин должен иметь возможность передвигаться без машины. Читать далее...
Первая российская вакцина от коронавируса зарегистрирована более чем в 60 странах мира, сейчас ее проверяют в Евросоюзе. Что говорят о "Спутнике V" его критики и как им отвечают разработчики? Читать далее...
Над Нарвским замком восходит солнце. От величественного силуэта башни Германа перехватывает дух. С реки поднимается легкий туман. Я наблюдаю рождение нового дня. Этот день я проведу в Нарвском музее и приоткрою вам ту закулисную музейную жизнь, которой не может наблюдать обычный посетитель. Читать далее...