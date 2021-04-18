"Его убивают страшным способом. На глазах у всех нас": штаб Навального объявил об акции протеста
В связи с ухудшающимся состоянием здоровья оппозиционного политика, отбывающего срок в ИК-2 во Владимирской области, штаб Навального решил провести акцию протеста досрочно, не дожидаясь сбора 500 тысяч участников на сайте "Свободу Навальному". Акция запланирована на 21 апреля в 19.00 мск на центральных площадях российских городов, сообщили соратники Навального Иван Жданов и Леонид Волков в видеоролике, выложенном на сайте Navalny.com в воскресенье, 18 апреля.