"Я виню себя в том, что вызвала в тот день скорую": отец жительницы Латвии умер в больнице вскоре после госпитализации

Папа и любимая дочка

Ларису Симонову в городе знают очень многие. "Человек-праздник", "человек, который делает этот мир добрее" - так называют Ларису те, кто сталкивался с ней. Уже больше 20 лет она проводит свадьбы и семейные торжества и за эти годы стала очень близким человеком для сотен даугавпилчан. Пандемийное время лишило её возможности заниматься любимым делом, но Лариса нашла для себя выход, окружив заботой и вниманием своих близких.

Ещё более значимой и ощутимой стала за это время её связь с отцом. Она всегда чувствовала себя его любимицей, но в последний год у неё была возможность уделять отцу гораздо больше времени. Лариса оформилась папиным ассистентом (у него была инвалидность по зрению), каждый день ходила с ним на прогулки, помогала ему во всём.

И подумать не могли, что больше его не увидим

Полгода назад Ивану Медкову поставили кардиостимулятор, и в этот день как раз должны были ехать к доктору на приём. Но у пожилого человека заболело горло, появились боли в животе. Лариса с мамой решили, что нужно вызвать скорую. "Папа так не хотел, чтобы мы её вызывали, просто умолял этого не делать. Но мы очень беспокоились за него, решили, что лучше, чтобы его посмотрел врач". Скорая увезла Ларисиного отца в Даугавпилсскую региональную больницу. "Папа своими ножками пошёл в эту машину. Мы и подумать не могли, что в эти секунды видим его живым в последний раз", - говорит убитая горем женщина.

Приходилось узнавать у знакомых…

Согласно установленным правилам, пожилого человека сначала определили в изолятор, взяли тест на коронавирус. Тест оказался отрицательным, и, по словам Ларисы, его положили в терапевтическое отделение. Об этом она узнала, позвонив в приёмное отделение ДРБ. Всё, что дальше происходило с её отцом, Ларисе приходилось узнавать от знакомых, работающих в больнице, имена которых она не называет, боясь им навредить.

Ларису беспокоило то, что папа плохо видит, не может зарядить телефон, ему в принципе непросто о себе позаботиться самому. Не говоря уже о том, что полное отсутствие информации о состоянии его здоровья было невыносимым.

Через несколько дней Ларисе позвонил доктор Ефремкин, который, по её словам, сообщил, что "папе ввели контрастное вещество и, скорее всего, из-за этого обострились проблемы с почками". Никакой другой информации от лечащего врача, медперсонала или администрации больницы она не могла получить вплоть до последнего дня жизни её отца. Лариса не понимает, почему так произошло, почему с ней не согласовывали процедуры, которые, по её мнению, стали причиной смерти родного человека.