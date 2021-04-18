"Я виню себя в том, что вызвала в тот день скорую": отец жительницы Латвии умер в больнице вскоре после госпитализации
Эту фразу, едва сдерживая слёзы, Лариса повторяет много раз за время разговора. Она думает, что если бы она не сделала это, то её папа был бы жив, ведь до того злополучного дня, по её словам, ничего не предвещало беды, так внезапно свалившейся на неё и её семью. 9 марта скорая помощь увезла её отца в Даугавпилсскую региональную больницу (ДРБ). 15 марта он умер. Всё это время Лариса и её близкие боролись за то, чтобы получить хоть какую-то информацию о том, что происходит с пожилым человеком, пишет Chayka.lv.