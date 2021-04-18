На следующей неделе в Эстонию поступит 50 000 доз вакцины от коронавируса

«На следующей неделе мы хотим сосредоточиться в первую очередь на защите возрастной группы 70+», - сказала советник по прессе Министерства социальных дел Ева Лехтла.

По состоянию на сегодняшнее утро на этой неделе было сделано более 38 000 прививок. В общей сложности к настоящему моменту в Эстонии от коронавируса вакцинировано 287 298 человек, а 84 964 человека получили две дозы.

Министерство просит всех людей старше 70 лет, которым еще не была предложена вакцинация или которые ранее отказались от вакцинации, но теперь передумали, сообщить своему семейному врачу о том, что они хотят вакцинироваться.

Также министерство призывает всех молодых людей помочь вакцинироваться своим пожилых родственников.