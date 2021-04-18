Коронавирус в Прибалтике: Эстония на втором месте по количеству новых случаев

Литва

С начала пандемии в Литве Covid-19 выявлен у 233 631 человека, скончались 3760 человек.

По данным статического департамента, 14-дневная кумулятивная заболеваемость Covid-19 в Литве на 18 апреля составляет 501,2 случая на 100 тыс. жителей.

С начала вакцинации в Литве прививки от Covid-19 получили 563 463 человека, 209 572 из которых уже получили и вторую дозу вакцины, завершив вакцинацию.

Латвия

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 337 новых случаев Covid-19, скончались пять человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

Умершие входили в возрастные категории от 60 до 89 лет: один человек в возрасте 60-69 лет, два человека в возрасте 70-79 лет, два человека в возрасте 80-89 лет.