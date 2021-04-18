В Министерстве социальных дел готовятся к масштабной вакцинации населения

По словам министра здоровья и труда Танеля Кийка (Центристская партия), государство разделит нынешнюю руководящую группу по вакцинации против Covid-19 на две рабочие группы, первая из которых будет заниматься разработкой долгосрочной стратегии вакцинации от коронавируса, а вторая — оперативной вакцинацией в ближайшие месяцы.

Руководитель проекта вакцинации возглавит рабочую группу по оперативной вакцинации, поскольку в ближайшие месяцы поставки вакцин в Эстонию увеличатся в несколько раз. Рабочая группа организует вакцинацию населения с мая по август. Среди прочего рабочая группа должна обеспечить бесперебойное сотрудничество между учреждениями здравоохранения, государственными учреждениями и местными самоуправлениями при проведении вакцинации.

Рабочая группа по долгосрочному планированию вакцинации ведет переговоры с Европейским союзом, обновляя план вакцинации против Covid-19, организуя финансирование вакцинации и разрабатывая вопросы безопасности лекарственных средств и цифровые решения.

В обе рабочие группы входят представители Министерства социальных дел и государственных учреждений, а также учреждений здравоохранения.

«Вакцинация от Covid-19 — чрезвычайно большая и широкомасштабная задача, которую нельзя полностью делегировать кому-либо. Однако для координации вакцинации широких слоев населения целесообразно привлечь отдельного менеджера проекта, поскольку в ближайшем будущем объемы вакцинации значительно увеличатся. Пока все стороны внесли свой вклад в рамках своей основной работы», — сказал Кийк.

По словам министра, это не радикальное изменение нынешних схем вакцинации, а уточнение ролей и разделения рабочих обязанностей сторон.

Депутат Европарламента Урмас Паэт (Партия реформ) сказал, что это классический антикризисный менеджмент, у которого есть свои направления и этапы.