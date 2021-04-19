На замке: как закрытая граница с Россией повлияла на жизнь обычных нарвитян
Города - не только политические коалиции и борьба за власть, бюджеты, планы, проспекты, улицы, дома и скверы. Кордоны - не одни лишь законы, правила пересечения, визы, проверки и штампы. Это еще и люди, что за окнами типовых домов живут свои уникальные жизни. Как повлияло закрытие границы между Эстонией и Россией в приграничных Нарве и Ивангороде не на экономику, политику, логистику, статистику, а на жизнь обычных жителей?