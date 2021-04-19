Пн, 19.04.2021
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
  • Rus.Postimees.ee
  • Ида-Виру
  • На замке: как закрытая граница с Россией повлияла на жизнь обычных нарвитян

На замке: как закрытая граница с Россией повлияла на жизнь обычных нарвитян

Пограничный пункт в Нарве. ФОТО: Валентина Белякова / Postimees.

Города - не только политические коалиции и борьба за власть, бюджеты, планы, проспекты, улицы, дома и скверы.  Кордоны - не одни лишь законы, правила пересечения, визы, проверки и штампы. Это еще и люди, что за окнами типовых домов живут свои уникальные жизни. Как повлияло закрытие границы между Эстонией и Россией в приграничных Нарве и Ивангороде не на экономику, политику, логистику, статистику, а на жизнь обычных жителей?

За малым исключением, можно выделить пять основных категорий горожан, по которым граница на замке ударила наиболее сильно:

  • малообеспеченные люди, в том числе и большинство пенсионеров,
  • те, кто не зарабатывал за счет границы, но пытался благодаря ей выжить,
  • члены разделённых границей семей, как правило дети и родители,
  • должники поневоле и лица, страдающие от чужих задолженностей,
  • любители путешествий, искусства и увлеченные своим делом мастера.

Вы к нам за качеством, мы к вам за дешевизной

Если Питер ездил в Нарву шоп-турами за качеством продовольственных товаров и предусмотренной скидкой на НСО, то нарвитяне, получив пенсию или пособие по безработице, шли за дешевизной.

Лекарства, крупы, сахар, конфеты, печенье, семена, бытовые средства, одежда, обувь - всё в два, три, а то и четыре раза дешевле. Не от хорошей жизни преодолевали путь под гору и в гору и такой же назад, не радости ради толпились в очередях, не из любви к отлаженной, как часы службы Нарвского пункта обслуживания бюро гражданства и миграции, раз в полгода меняли паспорта. Жесткая экономия, жизнь на грани нищеты в любую погоду гнала их в Ивангород. Конечно, за год люди приспособились, научились экономить еще больше, вместо кофе пить цикорий, мыть посуду в холодной воде, читать под тусклой лампочкой, масло на хлебе заменили солью или сахаром.

Медикаменты, равно как и стоматологическая помощь - особая тема. Многие препараты в эстонских аптеках просто отсутствуют, цены на ряд аналогов европейским оригиналам в России ниже в разы. Некоторые врачи прямо спрашивали пациентов, есть ли возможность купить то или иное лекарство в Ивангороде, и рекомендовали поступить именно так.

Малообеспеченные нарвитяне стоматологическую помощь (особенно протезирование) также предпочитали получать у специалистов в Ивангороде и на Парусинке. Компенсация в 60 евро в Эстонии даже близко не перекрывала разницу в цене. Да, кабинеты не такие красивые, оборудование не самое современное, но цены доступные, качество на уровне.

Подрабатывать на границе стало практически невозможно. ФОТО: Валентина Белякова / Postimees.

Граница, как единственный источник дохода

Раньше в прикрытых от случайных взглядов прохожих закоулках стояли фургончики и автомобили. К ним тянулись горожане с тележками на колесиках, в которые загружали сыры, колбасы, масло. И люди, как трудолюбивые муравьи, несли чужую ношу через границу.

Их пренебрежительно называли «несунами». Легко смотреть свысока и навешивать ярлыки. Но даже, если работы нет, выплаты пособия по безработице закончилось, жить и есть всё равно почему-то хочется. В основном 3 евро за «ходку», если повезет, 5. Иногда два раза за день, повезёт -  три, не судьба - развернут на границе. Косые взгляды таможенников, дотошные проверки, собственное понимание не совсем законной деятельности и подспудный страх. Но даже в этом замкнутом мирке жёсткая конкуренция.

Для работающих даже за минимальный оклад, 3-6 евро в сутки - не деньги. Но для тех, кто в любую погоду, ежедневно носил вкусняшки для россиян - единственный источник дохода, которого они сейчас лишились. А «ниша» с возвратной тарой, простите, уже занята, зоны поделены, мест нет.

Как справляются сейчас? Одни на иждивении родителей-стариков, другие за счет пособия на детей, некоторым удалось добиться социальной помощи. Но в большинстве никому нет дела до их способов выживания.

Больной момент

Мы помним, как в свое время «собирали» жителей Нарвы, приглашая специалистов со всех уголков СССР. А 30 с хвостиком лет- не тот срок, за который могли распасться все родственные связи.

У кого-то в Ивангороде старые родители, которых не перевезти в Нарву из-за возраста, болезни, нежелания стариков покидать привычное место. У кого-то больные родители в Эстонии. Да, сейчас пересечь границу можно, пройти двойное тестирование или десятидневную самоизоляцию, но это лишь часть проблемы.

Буквально три примера. У Анны К. сын в России, в возрасте 50 лет получил инсульт, два года ждал оформления инвалидности. Выплата в 4500 рублей, не покрывает даже стоимости лекарств. Анна помогает деньгами, но с пенсии в 500 евро выделить больше 100 не получается. А потому ежемесячно высылала из Ивангорода посылки с одеждой из «вторых рук», непортящиеся продукты. Спасала, как могла, сейчас не может.

Ольга М., имея вид на жительство в Эстонии, работает в Нарве (зарплата выше в три раза, чем в Ивангороде), живет с супругом-инвалидом на Парусинке, больная мама в Нарве, в попечительском доме. Тяжесть заболевания такова, что ухаживать за ней самостоятельно, тем более, перевезти за границу невозможно. Если раньше, работая по скользящему графику, умудрялась жить на «два фронта», то при локдауне пришлось сделать выбор в пользу Нарвы и мамы, наняв сиделку мужу. Сама снимает комнату в Нарве. Раз в квартал удается навестить супруга. Понятно, из-за самоизоляции постоянно теряет в зарплате.

Нарвитянину Александру С. пришлось уволиться с престижной работы (лимит на больничные и отпуск исчерпал), чтобы ухаживать за матерью в Ивангороде, нуждающейся в постоянной опеке. Супруга и дети в Эстонии, за год удалось увидеться дважды. 

Все семьи живут уже за гранью нищеты, но это лишь три примера, по факту их намного больше.

Для многих закрытие границ оказалось сопряжено с денежными трудностями. ФОТО: Валентина Белякова / Postimees.

Граница и долги

Лет пять-шесть назад в Нарве начался «питерский квартирный бум». Покупали квартиры, чтобы оформить временный вид на жительство и открыть свое дело, потому как Нарва - «рай для стартапов».

Инвестировали финансы в недвижимость в надежде ближе к пенсии перебраться из многомиллионника в тихий городок недалеко от моря. Обзаводились, как принято говорить в России, «двушками» и «трёшками», дабы отдыхать от шума мегаполиса в выходные, праздники, отпуск.

Теперь же из-за задолженностей по квартплате страдают квартирные товарищества. Не все россияне оформили счета в эстонских банках, а переводы из РФ облагаются огромной комиссией. И, если из Эстонии в Россию можно перевести средства через ряд мобильных приложений, то россияне этой возможности лишены.

Кто-то находит выход из положения, благодаря финансовым маневрам, кто-то нет, но проблема существует и по маленьким товариществам бьёт больно.

Душа требует красоты

Здорово, что даже не имея достаточных финансовых средств, люди все равно стремятся к красоте, искусству, ищут новых впечатлений, жаждут поездок.

Недалеко от Нарвы Санкт-Петербург - город с богатой историей, прекрасной архитектурой, интересный во всех отношениях. Многие ездили на день или выходные. Апартаменты при раннем бронировании - от 20 евро в сутки в центре, выставки не дорогие, при низком курсе рубля и вовсе копеечные. Музеев и галерей много - за десять лет не обойти, архитектура прекрасная, центр поспорит по красоте с европейскими грандами. Билеты в театры, на концерты, если это не премьерные показы, в пределах 8-15 евро. Копили, ездили, получали отличный эмоциональный заряд до следующего визита.

Организовывались поездки в театр, для детей в дельфинарий или в Кунсткамеру. Плюс тематические поездки для увлеченных. Объединялись в группы, представляли свои работы на ярмарках, где могли продавать свои творения (в Нарве с этим сложно, ручной труд дорогой, покупательская способность низкая), искали материалы для новых шедевров (выбор в разы богаче, цены во много раз меньше). Посещали мастер-классы по своему профилю. Ютуб-каналы - они как векторы, дающие направление,  платные же мастер-классы дарят возможность вникнуть в тонкости и узнать секретные «изюминки».

Коронавирус ударил по экономике, предприятиям, отдельным секторам настолько сильно, что неизвестно, сколько лет уйдет на их восстановление. Но еще он ударил по людям, тем, кто за окнами типовых домов живет свою уникальную жизнь, до которой иногда никому нет дела.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back