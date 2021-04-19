На замке: как закрытая граница с Россией повлияла на жизнь обычных нарвитян

За малым исключением, можно выделить пять основных категорий горожан, по которым граница на замке ударила наиболее сильно:

малообеспеченные люди, в том числе и большинство пенсионеров,

те, кто не зарабатывал за счет границы, но пытался благодаря ей выжить,

члены разделённых границей семей, как правило дети и родители,

должники поневоле и лица, страдающие от чужих задолженностей,

любители путешествий, искусства и увлеченные своим делом мастера.

Вы к нам за качеством, мы к вам за дешевизной

Если Питер ездил в Нарву шоп-турами за качеством продовольственных товаров и предусмотренной скидкой на НСО, то нарвитяне, получив пенсию или пособие по безработице, шли за дешевизной.

Лекарства, крупы, сахар, конфеты, печенье, семена, бытовые средства, одежда, обувь - всё в два, три, а то и четыре раза дешевле. Не от хорошей жизни преодолевали путь под гору и в гору и такой же назад, не радости ради толпились в очередях, не из любви к отлаженной, как часы службы Нарвского пункта обслуживания бюро гражданства и миграции, раз в полгода меняли паспорта. Жесткая экономия, жизнь на грани нищеты в любую погоду гнала их в Ивангород. Конечно, за год люди приспособились, научились экономить еще больше, вместо кофе пить цикорий, мыть посуду в холодной воде, читать под тусклой лампочкой, масло на хлебе заменили солью или сахаром.

Медикаменты, равно как и стоматологическая помощь - особая тема. Многие препараты в эстонских аптеках просто отсутствуют, цены на ряд аналогов европейским оригиналам в России ниже в разы. Некоторые врачи прямо спрашивали пациентов, есть ли возможность купить то или иное лекарство в Ивангороде, и рекомендовали поступить именно так.

Малообеспеченные нарвитяне стоматологическую помощь (особенно протезирование) также предпочитали получать у специалистов в Ивангороде и на Парусинке. Компенсация в 60 евро в Эстонии даже близко не перекрывала разницу в цене. Да, кабинеты не такие красивые, оборудование не самое современное, но цены доступные, качество на уровне.

Подрабатывать на границе стало практически невозможно. ФОТО: Валентина Белякова / Postimees.

Граница, как единственный источник дохода

Раньше в прикрытых от случайных взглядов прохожих закоулках стояли фургончики и автомобили. К ним тянулись горожане с тележками на колесиках, в которые загружали сыры, колбасы, масло. И люди, как трудолюбивые муравьи, несли чужую ношу через границу.

Их пренебрежительно называли «несунами». Легко смотреть свысока и навешивать ярлыки. Но даже, если работы нет, выплаты пособия по безработице закончилось, жить и есть всё равно почему-то хочется. В основном 3 евро за «ходку», если повезет, 5. Иногда два раза за день, повезёт - три, не судьба - развернут на границе. Косые взгляды таможенников, дотошные проверки, собственное понимание не совсем законной деятельности и подспудный страх. Но даже в этом замкнутом мирке жёсткая конкуренция.