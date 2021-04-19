В Балтийском море стартуют учения по обезвреживанию мин Open Spirit

В учениях примет участие 21 корабль из 11 стран 16 апреля в Эстонию прибыла Первая постоянная противоминная группа НАТО, чтобы принять участие в этих учениях, сообщила пресс-служба Министерства обороны.

В состав противоминной группы входят пять кораблей. Флагман группы - корабль поддержки Mercuur (Нидерланды). В группу входят также минные тральщики Otra (Норвегия), Urk (Нидерланды), Narcis (Бельгия) и Bad Bevensen (Германия).

Первая постоянная противоминная группа является одной из четырех аналогичных частей быстрого реагирования под командованием военно-морских сил НАТО. Они должны быть готовы быть направленными в различные места мира в течение пяти дней.