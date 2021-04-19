Налоговые поступления от эстонских предприятий э-резидентов быстро растут

По словам исполнительного директора программы э-резидентства Лаури Хаава, рекордный год побуждает ставить еще более высокие цели. Он говорит, что экономический эффект быстро растет, поскольку, с одной стороны, уже созданные эстонские предприятия э-резидентов продолжают расширяться, с другой стороны, э-резиденты создают в Эстонии каждый год тысячи новых предприятий, некоторые из которых, со всей вероятностью, заявят о себе на международном уровне.

«За последние три года э-резиденты создали почти 20% всех зарегистрированных в Эстонии обществ с ограниченной ответственностью. Программа внесла значительный вклад в расширение и диверсификацию экономики Эстонии», – сказал Хаав. В прошлом году в государственную казну Эстонии поступило больше всего налоговых поступлений от предприятий э-резидентов из США, Финляндии, Швеции, России и Украины. Это доказывает, что инновационные цифровые решения Эстонии высоко ценятся как в прогрессивных и более богатых по сравнению с нами странах, так и в странах, для которых э-резидентство расширяет возможности ведения бизнеса.

По словам министра предпринимательства и информационных технологий Андреса Суття, программа э-резидентства стала визитной карточкой эстонского цифрового общества, а постоянный рост налоговых поступлений является ярким примером важности и потенциала программы и в будущем. «Эстония, как маленькая страна, может получить значительную пользу от э-резидентства. За шесть лет тысячи предпринимателей присоединились к нашему бизнес-пространству, и центр их экономической деятельности находится в Эстонии. Программа электронного резидентства привела к переосмыслению традиционных бизнес-структур и предоставляет отличную платформу для современных предпринимателей, которые ценят гибкость», – сказал Сутт. Он добавил, что экономический эффект от программы растет, и его важным компонентом, помимо расширения предприятий э-резидентов, является создание дополнительной клиентской базы для местных предприятий.

«Сегодня э-резиденты представляют важную или даже основную группу клиентов для десятков эстонских предприятий. Развитие программы э-резидентства создает дополнительные возможности для многих эстонских фирм», – отметил Сутт.

Хаав подчеркивает, что большинство э-резидентов, создавших в Эстонии фирмы, – это индивидуальные или мелкие предприниматели. «Их бизнес отличается гибкостью и обучением в процессе развития. Большинство предприятий э-резидентов учреждаются в областях, создающих высокую добавленную стоимость. Как и в предыдущие годы, подавляющая часть новых предприятий была создана в секторе информации и коммуникации, а также в профессиональной, научной и технической областях», – поясняет Хаав. Он добавляет, что программа э-резидентства дает возможность управлять международными предприятиями независимо от их местонахождения, что также играет важную роль в обеспечении стабильности организации работы предприятий во время коронавирусной пандемии. Э-резиденты также получают пользу от прозрачной и небюрократической деловой среды Эстонии – цифровая устойчивость и чувство уверенности, которые предлагает программа электронного резидентства, объединили заядлых поклонников Эстонии по всему миру.

Программа э-резидентства была создана в конце 2014 года с целью предоставить зарубежным гражданам безопасный доступ к эстонским государственным электронным услугам. Владелец цифровой ИД-карты э-резидента может ставить электронно-цифровую подпись под документами, входить на порталы и в инфосистемы, которые признают эстонскую ИД-карту. Э-резидентство не предоставляет гражданство, статус налогового резидентства, эстонский вид на жительство или разрешение на въезд в Эстонию или Европейский союз.