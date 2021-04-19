Налоговые поступления от эстонских предприятий э-резидентов быстро растут
В прошлом году предприятия, созданные э-резидентами, уплатили в Эстонии почти 17,5 млн евро налогов, что на треть больше, чем в 2019 году. Результат 2020 года представляет собой рекорд ежегодного прямого экономического влияния программы. За шесть лет существования прямое экономическое влияние программы э-резидентства на государственный бюджет составило почти 54 млн евро, сообщила в понедельник пресс-служба программы э-резидентства.