Пн, 19.04.2021
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Контавейт и Канепи опустились в рейтинге WTA

Кайа Канепи. ФОТО: mpi122/Capital Pictures/mpi122/Capital Pictures

Первая и вторая ракетка Эстонии - Анетт Контавейт и Кайа Канепи - ухудшили свои позиции в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), пишет Rus.ERR.

В обновленной версии рейтинга WTA, опубликованной 19 апреля, Контавейт опустилась с 26-го на 27-е место.

Вторая ракетка Эстонии Кайа Канепи также потеряла одну позицию, переместившись с 64-й на 65-ю строчку.

Третья ракетка страны Елена Малыгина опустилась на две строчи, занимая 567-е место.

Первой ракеткой мира осталась австралийка Эшли Барти. На второй строчке идет японка Наоми Осака, на третьем месте продолжает находиться румынка Симона Халеп.

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