Контавейт и Канепи опустились в рейтинге WTA
Первая и вторая ракетка Эстонии - Анетт Контавейт и Кайа Канепи - ухудшили свои позиции в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), пишет Rus.ERR.
Первая и вторая ракетка Эстонии - Анетт Контавейт и Кайа Канепи - ухудшили свои позиции в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), пишет Rus.ERR.
В обновленной версии рейтинга WTA, опубликованной 19 апреля, Контавейт опустилась с 26-го на 27-е место.
Вторая ракетка Эстонии Кайа Канепи также потеряла одну позицию, переместившись с 64-й на 65-ю строчку.
Третья ракетка страны Елена Малыгина опустилась на две строчи, занимая 567-е место.
Первой ракеткой мира осталась австралийка Эшли Барти. На второй строчке идет японка Наоми Осака, на третьем месте продолжает находиться румынка Симона Халеп.