Сторонники Навального назначили новый митинг протеста на день Послания Путина
Сторонники Алексея Навального намерены провести в день Послания президента России Владимира Путина акции протеста в крупных российских городах, в том числе Москве и Санкт-Петербурге. Об этом говорится в сообщении на сайте политика. Новую акцию в ролике на YouTube-канале политика анонсировали директор ФБК Иван Жданов и глава сети региональных штабов Навального Леонид Волков. По их словам, митинги намечены на среду, 21 апреля, передает NEWSru.