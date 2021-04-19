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Сторонники Навального назначили новый митинг протеста на день Послания Путина

Алексей Навальный. ФОТО: MAXIM SHEMETOV/REUTERS

Сторонники Алексея Навального намерены провести в день Послания президента России Владимира Путина акции протеста в крупных российских городах, в том числе Москве и Санкт-Петербурге. Об этом говорится в сообщении на сайте политика. Новую акцию в ролике на YouTube-канале политика анонсировали директор ФБК Иван Жданов и глава сети региональных штабов Навального Леонид Волков. По их словам, митинги намечены на среду, 21 апреля, передает NEWSru.

«Мы приняли решение не дожидаться сбора 500 000 человек на нашем сайте. События развиваются слишком стремительно и слишком плохо - ждать и откладывать больше нельзя. Экстремальная ситуация требует экстремальных решений. Мы объявляем о митинге сейчас», - сказал Жданов.

Помимо состояния здоровья Навального, его сторонники упоминают также о намерении властей включить основанный им ФБК и штабы оппозиционера в список экстремистских организаций.

О подаче заявок на проведение митингов в сообщении ничего не сказано. Ранее соратники Навального утверждали, что объявят дату митинга после того, как полмиллиона человек зарегистрируются на сайте. К середине дня 18 апреля потенциальных участников было 457 тысяч.

Несколько дней назад стало известно об утечке базы электронных адресов зарегистрировавшихся.

Последние крупные акции в поддержку Навального прошли в конце января-начале февраля. Тогда на улицы десятков городов России вышли, по разным оценкам, от 100 до 300 тысяч человек. Тысячи участников акций протеста были задержаны, некоторые - осуждены по уголовным делам о насилии против полицейских. Возбуждены десятки уголовных дел.

Навальный c 31 марта держит голодовку в колонии, требуя допустить к нему врача. Ранее политик жаловался на сильные боли в спине и ноге. Лечащие врачи политика заявили, что у него развивается почечная недостаточность, что уже привело к тяжелым метаболическим нарушениям (показания по калию - 7,1 ммоль/л) и далее может привести к тяжелейшей патологии сердечно-сосудистой системы вплоть до остановки сердца.

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