Сторонники Навального назначили новый митинг протеста на день Послания Путина

«Мы приняли решение не дожидаться сбора 500 000 человек на нашем сайте. События развиваются слишком стремительно и слишком плохо - ждать и откладывать больше нельзя. Экстремальная ситуация требует экстремальных решений. Мы объявляем о митинге сейчас», - сказал Жданов.

Помимо состояния здоровья Навального, его сторонники упоминают также о намерении властей включить основанный им ФБК и штабы оппозиционера в список экстремистских организаций.

О подаче заявок на проведение митингов в сообщении ничего не сказано. Ранее соратники Навального утверждали, что объявят дату митинга после того, как полмиллиона человек зарегистрируются на сайте. К середине дня 18 апреля потенциальных участников было 457 тысяч.

Несколько дней назад стало известно об утечке базы электронных адресов зарегистрировавшихся.

Последние крупные акции в поддержку Навального прошли в конце января-начале февраля. Тогда на улицы десятков городов России вышли, по разным оценкам, от 100 до 300 тысяч человек. Тысячи участников акций протеста были задержаны, некоторые - осуждены по уголовным делам о насилии против полицейских. Возбуждены десятки уголовных дел.

Навальный c 31 марта держит голодовку в колонии, требуя допустить к нему врача. Ранее политик жаловался на сильные боли в спине и ноге. Лечащие врачи политика заявили, что у него развивается почечная недостаточность, что уже привело к тяжелым метаболическим нарушениям (показания по калию - 7,1 ммоль/л) и далее может привести к тяжелейшей патологии сердечно-сосудистой системы вплоть до остановки сердца.