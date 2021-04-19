В прошлом году в Эстонии зарегистрировано рекордно низкое число преступлений
В прошлом году в Эстонии было зарегистрировано 25 817 преступлений, что на 1352 меньше, чем годом раньше.
В прошлом году в Эстонии было зарегистрировано 25 817 преступлений, что на 1352 меньше, чем годом раньше.
Самые тяжкие преступления, или преступления первой степени за год были зарегистрированы 1537 раз, а менее серьезные, или преступления второй степени - 24 280 раз. В обоих случаях количество преступлений было самым низким за всю многолетнюю статистику.
Количество зарегистрированных преступлений сократилось с 2013 года более чем вдвое.
В прошлые годы были колебания как в лучшую, так и в худшую сторону, но в прошлом году количество зарегистрированных преступлений было самым низким.