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  • В прошлом году в Эстонии зарегистрировано рекордно низкое число преступлений

В прошлом году в Эстонии зарегистрировано рекордно низкое число преступлений

Полицейский автомобиль. ФОТО: Dmitri Kotjuh/Järva Teataja

В прошлом году в Эстонии было зарегистрировано 25 817 преступлений, что на 1352 меньше, чем годом раньше.

Самые тяжкие преступления,  или преступления первой степени за год были зарегистрированы 1537 раз, а менее серьезные, или преступления второй степени - 24 280 раз. В обоих случаях количество преступлений было самым низким за всю многолетнюю статистику.

Количество зарегистрированных преступлений  сократилось с 2013 года более чем вдвое.

В прошлые годы были колебания как в лучшую, так и в худшую сторону, но в прошлом году количество зарегистрированных преступлений было самым низким.

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