В прошлом году в Эстонии зарегистрировано рекордно низкое число преступлений

Самые тяжкие преступления, или преступления первой степени за год были зарегистрированы 1537 раз, а менее серьезные, или преступления второй степени - 24 280 раз. В обоих случаях количество преступлений было самым низким за всю многолетнюю статистику.

Количество зарегистрированных преступлений сократилось с 2013 года более чем вдвое.