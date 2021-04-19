Глава Danske Bank подал в отставку из-за подозрений в отмывании денег

ABN Amro сообщил, что согласился выплатить штраф в размере 300 миллионов евро и 180 миллионов евро в качестве возврата незаконно полученных средств, что отражает "серьезность, масштаб и продолжительность выявленных пробелов" в борьбе с отмыванием денег.

Прокуратура сообщила, что расследование продолжается и что трое бывших членов совета директоров банка, чьи имена не называются, являются подозреваемыми и, предположительно, фактически несут ответственность за нарушение законодательства о борьбе с отмыванием денег.

Генеральный директор датского банка Danske Bank Крис Вогельзанг ушел в отставку в понедельник после того, как власти Нидерландов включили его в список подозреваемых в рамках расследования. Вогельзанг ранее входил в состав исполнительного совета ABN Amro.

Danske сообщил, что новым главой станет Карстен Эгерис, до этого занимавший должность директора по управлению рисками.