Напомним, в начале марта хэтчбек Toyota Yaris стал победителем конкурса "Автомобиль года в Европе 2021" (Car of the Year 2021). По итогам голосования членов жюри, в которое вошли 59 автожурналистов из 22 стран, хэтчбек Toyota получил 266 баллов, немного опередив Fiat New 500 (240 баллов) и Cupra Formentor (239 баллов). В топ-5 также вошли электрокар Volkswagen ID 3 (224 балла) и Skoda Octavia (199 баллов). Всего на премию было номинировано 29 автомобилей, которые поступили в продажу как минимум в пяти европейских странах до конца 2020 года.