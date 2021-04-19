Эстонские кильки и сыр с мышками

Я давно мечтала увидеть греческие водопады, знала, что их там довольно много, к тому же в небольшом городке неподалёку от Афин проживала моя подруга детства Марина. Она вызвалась быть нашим гидом. С Мариной мы не виделись много лет, общались лишь по скайпу, и в конце каждой беседы она непременно спрашивала меня

- Ну, и когда ты, наконец, соберёшься в Грецию?

И каждый раз я отвечала

- Скоро.

И вот, когда мы уже почти были готовы совершить поездку, началась пандемия.

Какая уж тут Греция, когда боишься выйти даже в магазин!

Теперь, когда мы разговариваем с Мариной по скайпу, она больше не спрашивает меня о моей возможной поездке в Грецию, но если бы спросила, то я бы ответила

- Конечно, приеду, как только закончится пандемия.

Зато теперь я решила спросить Марину, что ей привезти из Эстонии?

Ответ последовал сразу.

- Привези мне, если не трудно, баночку эстонских килек, такую жёлтую, с силуэтом Таллинна.

- Кильки? – обалдела я. - А разве у вас в Греции их нет? Ведь в Греции есть всё!

- Да, это так, - печально согласилась Марина, - но именно таких килек я нигде не видела. Ведь они были популярны в Эстонии ещё в девятнадцатом веке, правда тогда они хранились в бочках, таких баночек, конечно же не было. Не могу объяснить, но их вкус… особенный. Я узнаю его из всех других.

Она помолчала.

- А ещё… Может привезёшь Eesti Juust с мышками?

- Обязательно, как только пандемия закончится, прибуду с килькой и сыром с мышками, - пообещала я, сообразив, что в Греции, оказывается, есть далеко не всё. А ещё, вспомнив, какой Марина всегда была сладкоежкой, решила прихватить шоколад «Kalev».

Итак, как только пандемия уйдёт в прошлое, ( скорей бы!) план действий у нас такой:

1. Покупаем тур в Грецию.

2. Запасаемся Tallinna Kilud, Eestii Juust, шоколадом «Kalev».

3. Садимся в самолёт.

Ну, а дальше…встречаемся с Мариной, осуществляем программу по водопадам и другим достопримечательностям, сидим в каком-нибудь сказочно-красивом месте вместе с Мариной и её мужем и поглощаем невероятно вкусную греческую еду, любуясь красотами природы. Марина открывает баночку эстонских килек, осторожно вынимает одну, заворачивает в Eesti juust, откусывает кусочек, и на её лице появляется блаженная улыбка.

А потом мы все вместе едим калевский шоколад.