Лечиться всегда пригодится: на что уходят миллионы?
На сегодня о проблемах с психическим здоровьем населения Эстонии активно заговорили (да, не в первый раз) на правительственном уровне. Министр социальной защиты Сигне Рийсало созвала кризисный штаб, который займется улучшением психического здоровья населения. На услуги психического здоровья будет направлено 2,85 млн евро из дополнительного бюджета и 15 млн евро на оказание вспомогательных услуг местным самоуправлениям. Любопытно, на что конкретно пойдут эти миллионы?