Лечиться всегда пригодится: на что уходят миллионы?

А еще нас призывают смелее обращаться к специалистам. Как сказала организационный психолог и лидер программы «Võõras sõber» Аве-Гайл Каскла-Куприс, за помощью нужно обращаться сразу же как что-то начинает беспокоить, а не только тогда, когда проблема превратилась в огромный снежный ком. Вторят ей и высокопоставленные чиновники – вперед к психологам и психиатрам.

Алло, можно записаться на прием?

Действительно, давайте запишемся. Я пошла, скажем так, эмпирическим путем. Буквально на днях решила самолично проверить состояние дел. Во-первых, я позвонила в самую известную и старейшую в Эстонии специализированную клинику в Таллинне (тут и далее не буду называть медучреждения). Так вот. «Позвоните в мае, тогда будем записывать на июль». Это касается бесплатного приема. На мой вопрос о возможном убыстрении процесса получаю ответ – на платный можно быстрее, если вы дорожите своим здоровьем.

В интернете можно найти немало адресов и телефонов соответствующих частных фирм. Увы, но даже в будни в середине дня отвечают далеко не все, а некоторые данные устарели. Между тем, дозваниваюсь в один известный центр. Несмотря на то, что стоимость приема 120 евро, записаться можно только на конец мая. Очередная фирма уже подешевле – 60 евро за прием, но тоже не сразу. Нашлось одно учреждение, где прием за 40 евро, ну, и тоже не сегодня-завтра, но в среднем расценки подобных частных клиник в Таллинне, начиная с 55 евро и выше.

На что же пойдут выделенные миллионы?

Кажется, что вопрос из серии риторических. Такие и даже большие деньги не добавят нам специалистов, которых резко не хватает, причем достаточно давно. И тогда, давно, и сейчас одни сплошные декларации, да и только. Ну, создан кризисный штаб с аналитиками и экспертами (наверное и на это пойдет часть выделенных миллионов). И что дальше? Рийсало признает, что в Эстонии уделяется недостаточно внимания вопросам психического здоровья. «Надо признать, что в течение многих лет были проблемы в доступе к услугам, но теперь мы должны работать над тем, чтобы помощь дошла до большего числа людей в условиях кризиса COVID-19, а также надо готовиться к долгосрочным проблемам психического здоровья у людей, которые могут быть вызваны утомляемостью».

Что, только COVID-19 разбудил?