Пн, 19.04.2021
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Лечиться всегда пригодится: на что уходят миллионы?

Ольга Шубин. ФОТО: LIIS TREIMANN/PM/SCANPIX BALTICS

На сегодня о проблемах с психическим здоровьем населения Эстонии активно заговорили (да, не в первый раз) на правительственном уровне. Министр социальной защиты Сигне Рийсало созвала кризисный штаб, который займется улучшением психического здоровья населения. На услуги психического здоровья будет направлено 2,85 млн евро из дополнительного бюджета и 15 млн евро на оказание вспомогательных услуг местным самоуправлениям. Любопытно, на что конкретно пойдут эти миллионы?

А еще нас призывают смелее обращаться к специалистам. Как сказала организационный психолог и лидер программы «Võõras sõber» Аве-Гайл Каскла-Куприс, за помощью нужно обращаться сразу же как что-то начинает беспокоить, а не только тогда, когда проблема превратилась в огромный снежный ком. Вторят ей и высокопоставленные чиновники – вперед к психологам и психиатрам.

Алло, можно записаться на прием?

Действительно, давайте запишемся. Я пошла, скажем так, эмпирическим путем. Буквально на днях решила самолично проверить состояние дел. Во-первых, я позвонила в самую известную и старейшую в Эстонии специализированную клинику в Таллинне (тут и далее не буду называть медучреждения). Так вот. «Позвоните в мае, тогда будем записывать на июль». Это касается бесплатного приема. На мой вопрос о возможном убыстрении процесса получаю ответ – на платный можно быстрее, если вы дорожите своим здоровьем.

В интернете можно найти немало адресов и телефонов соответствующих частных фирм. Увы, но даже в будни в середине дня отвечают далеко не все, а некоторые данные устарели. Между тем, дозваниваюсь в один известный центр. Несмотря на то, что стоимость приема 120 евро, записаться можно только на конец мая. Очередная фирма уже подешевле – 60 евро за прием, но тоже не сразу. Нашлось одно учреждение, где прием за 40 евро, ну, и тоже не сегодня-завтра, но в среднем расценки подобных частных клиник в Таллинне, начиная с 55 евро и выше.

На что же пойдут выделенные миллионы?

Кажется, что вопрос из серии риторических. Такие и даже большие деньги не добавят нам специалистов, которых резко не хватает, причем достаточно давно. И тогда, давно, и сейчас одни сплошные декларации, да и только. Ну, создан кризисный штаб с аналитиками и экспертами (наверное и на это пойдет часть выделенных миллионов). И что дальше? Рийсало признает, что в Эстонии уделяется недостаточно внимания вопросам психического здоровья. «Надо признать, что в течение многих лет были проблемы в доступе к услугам, но теперь мы должны работать над тем, чтобы помощь дошла до большего числа людей в условиях кризиса COVID-19, а также надо готовиться к долгосрочным проблемам психического здоровья у людей, которые могут быть вызваны утомляемостью».

Что, только COVID-19 разбудил?

О том, что в нашем здравоохранении проблемы, известно стало не сегодня и даже не вчера. О доступности услуг врачей говорится уже несколько лет, а последние годы и о труднодоступности психологической помощи. В 2019 году Союз психологов Эстонии и профессиональная ассоциация клинических психологов подали совместное обращение к партиям, тогда еще проводившим коалиционные переговоры, призывая обратить внимание на проблемы психического здоровья и низкую доступность лечения в Эстонии. Как отмечала тогда, почти три года назад, глава Эстонской ассоциации клинических психологов Трийну Тянавсуу, помощь клинических психологов недостаточно доступна даже в крупных центрах и учреждениях здравоохранения, также доступность помощи клинических психологов для семей, людей с психическими расстройствами и зависимыми расстройствами абсолютно недостаточна.

Тогда, напомним три года назад, был получен ответ от тогдашнего специалиста отдела по делам здоровья населения Министерства социальных дел: «Государство улучшает систему услуг для людей с проблемами психического здоровья. Например, государство заказывает обучение новых сестер, психологов и психиатров для того, чтобы услуги специалистов были более доступными и качественными». В общем, понятно, что ничего не понятно. И где те обученные медсестры, психологи и психиатры? Возможно еще учатся?

Цифры большие и поменьше

По данным прошлого года в Эстонии депрессией страдает около 75 000 человек, в том числе много детей и молодежи. В действительности, нуждающихся в помощи еще больше. Ежегодно по причине самоубийств Эстония в среднем теряет порядка 200 человек. В Эстонии один из самых высоких уровней суицидов в ЕС. По данным на январь 2021 года количество насильственных смертей уменьшилось, но самоубийств по-прежнему много, свою роль сыграла и пандемия. Вроде бы затраты системы здравоохранения Эстонии на охрану психического здоровья год от года растут, но от средних цифр по Европе мы отстаем. Если в Эстонии на защиту психического здоровья составляют 2,8% ВВП, что составляет 572 миллиона евро. В среднем по Европе этот показатель достигает 4% ВВП.

И напоследок с чего и начинали. Создан кризисный штаб, который займется улучшением психического здоровья людей, которое сильно пошатнулось за долгие месяцы коронавирусной пандемии. Как говорит министр социальной защиты Сигне Рийсало, главная задача – обеспечить доступ к качественным услугам психического здоровья и создать возможности для оказания психосоциальной помощи в критической ситуации, которые в последние десятилетия, к прискорбию, значительно сократились. То же самое она говорила пару лет назад, будучи тогда членом социальной комиссии Рийгикогу. Так что на улучшение нашего с вами душевного здоровья и доступности психологической помощи предусмотрены 2,85 миллиона евро, а местные самоуправления получат 15 миллионов евро.

И все-таки, на что конкретно пойдут эти деньги, если тех, кто может реально помогать – психологов, психиатров, психотерапевтов просто реально не хватает? На административные и орграсходы, в т.ч. на новые интернет-порталы, которыми пользуются, увы, далеко не все? Последний из примеров - электронный призыв на вакцинацию для тех, кто порой и компьютера не имеет (поверьте, такие есть, особенно среди пожилых). Да и что толку в разъяснениях по интернету, т.е. создании очередного сайта, подобное давно есть в других сетях мировой паутины. Нас призывают обращаться к специалистам. Прекрасно. Вот только на бесплатный прием очереди длинные, если вы вообще сумеете дозвониться в обозначенный день, чтобы в мае записаться на июль. А частные приемы, особенно известных психологов и психиатров, ух как недешевы.

В общем, «улучшить, углубить, повысить…» - так же, как мы сотнями миллионов на протяжении 30 лет претворяли в жизнь интеграцию.

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