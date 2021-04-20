20 апреля 2021, 6:32
ЧИТАТЬ
Терпите и дышите пылью? Стройка Академии МВД вызвала негодование жителей соседних домов
СТАТЬЮ
На ограждении нет никакой защиты от пыли, поэтому мелкий мусор и пыль при сильном ветре улетают за пределы стройплощадки.
Таллиннцам, проживающим в многоквартирных домах на улице Казе в районе Пирита, с февраля этого года отравляют жизнь строительные работы на территории Академии МВД. Само госучреждение заверяет, что сделало все возможное, чтобы как можно меньше тревожить окружающих.