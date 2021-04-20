Таллиннцам, проживающим в многоквартирных домах на улице Казе в районе Пирита, с февраля этого года отравляют жизнь строительные работы на территории Академии МВД. Само госучреждение заверяет, что сделало все возможное, чтобы как можно меньше тревожить окружающих.

«Уже длительное время на территории напротив многоквартирных домов идет снос большого здания. Нас никто не оповестил об этом. На данный момент демонтаж здания уже закончен, но перед домом поставили дробилку и все это огромное здание перемалывают у нас под окнами. Каждый день, кроме субботы, с 8 до 18 гремит и пылит так, будто мы живем в карьере, - рассказывает местный житель Василий. - Нет элементарных заграждений от пыли. Машина после мойки за полчаса становится грязной».