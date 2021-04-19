«Тоттенхэм» уволил Жозе Моуринью

«Жозе и его тренерский штаб были с нами в один из самых сложных периодов в истории нашего клуба. Моуринью - настоящий профессионал, который проявил огромную стойкость во время пандемии. Сожалеем, что все получилось не так, как мы предполагали. Хотелось бы поблагодарить его и весь тренерский штаб», - цитирует пресс-служба клуба председателя Дэниела Леви.