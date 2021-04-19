Пн, 19.04.2021
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«Тоттенхэм» уволил Жозе Моуринью

Жозе Моуринью. ФОТО: JOHN SIBLEY/Action Images via Reuters

Английский футбольный клуб «Тоттенхэм» отправил в отставку с поста главного тренера команды известного португальского специалиста Жозе Моуринью. Об этом сообщается на официальном сайте «шпор».

58-летний Моуринью возглавил «Тоттенхэм» в ноябре 2019 года, контракт с специалистом был рассчитан до конца сезона-2022/23, передает NEWSru.

На сегодняшний день его подопечные занимают седьмое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 50 очков в 32 матчах.

Вместе с Моуринью работу потеряли его ассистенты - Жоао Сакраменто, Нуно Сантос, Карлос Лалин и Джованни Серра.

«Жозе и его тренерский штаб были с нами в один из самых сложных периодов в истории нашего клуба. Моуринью - настоящий профессионал, который проявил огромную стойкость во время пандемии. Сожалеем, что все получилось не так, как мы предполагали. Хотелось бы поблагодарить его и весь тренерский штаб», - цитирует пресс-служба клуба председателя Дэниела Леви.

В последних пяти матчах «шпоры» победили лишь однажды, два раза проиграли и два раза сыграли вничью. Исполнять обязанности главного тренера до конца розыгрыша АПЛ предположительно будет Райан Мейсон.

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