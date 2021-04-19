Фото и видео ⟩ В Ласнамяэ кран задел припаркованные машины

Фото и видео ⟩ В Ласнамяэ кран задел припаркованные машиныДополнено!
Читательница Rus.Postimees сообщила, что сегодня, 19 апреля, в 13.45 в Ласнамяэ на Старо-Нарвском шоссе она стала свидетельницей ДТП с участием трех машин.
Читательница Rus.Postimees сообщила, что сегодня, 19 апреля, в 13.45 в Ласнамяэ на Старо-Нарвском шоссе она стала свидетельницей ДТП с участием трех машин.
Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Виктория Корпан уточнила, что на Старо-Нарвском шоссе кран задел три припаркованных автомобиля. «Никто не пострадал, участники инцидента обратятся в страховую компанию», - сообщила она.