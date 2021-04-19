Фото и видео ⟩ На шоссе Таллинн-Тарту загорелся грузовик

Водитель грузовика объяснил на месте происшествия, что ехал в сторону Тарту и вдруг заметил, что на приборной панели загорелись несколько предупредительных сигналов. До того, как водитель успел припарковать грузовик на обочине дороги, водитель другого грузовика сообщил ему через радиопередатчик, что возле кабины виден дым. Когда водитель остановил машину, пламя уже вырывалось из-под кабины, а через мгновение автомобиль уже полностью загорелся, пишет Järva Teataja.