Фото и видео ⟩ На шоссе Таллинн-Тарту загорелся грузовик
Сегодня, 19 апреля, в 13.27 спасателям поступил вызов на 113-ом км шоссе Таллинн-Тарту, на границу Ярвамаа и Йыгевамаа, где загорелся перевозивший пиломатериалы грузовик.
Сегодня, 19 апреля, в 13.27 спасателям поступил вызов на 113-ом км шоссе Таллинн-Тарту, на границу Ярвамаа и Йыгевамаа, где загорелся перевозивший пиломатериалы грузовик.
Водитель грузовика объяснил на месте происшествия, что ехал в сторону Тарту и вдруг заметил, что на приборной панели загорелись несколько предупредительных сигналов. До того, как водитель успел припарковать грузовик на обочине дороги, водитель другого грузовика сообщил ему через радиопередатчик, что возле кабины виден дым. Когда водитель остановил машину, пламя уже вырывалось из-под кабины, а через мгновение автомобиль уже полностью загорелся, пишет Järva Teataja.
Водитель успел забрать из кабины только документы и больше ничего другого он сделать не успел, поскольку огонь очень быстро набрал мощь.
Огонь охватил и перевозившиеся в качестве груза доски, но огонь потушили прибывшие на место спасатели Пыльтсамаа.