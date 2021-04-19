Курс биткойна обвалился после скачка выше $64 000 на прошлой неделе

В понедельник, по данным CoinDesk, биткойн прибавляет в цене более 1% и торгуется около $57000, но остается примерно на 12% ниже зафиксированного на прошлой неделе пика.

Курс эфира (Ethereum) в выходные опускался ниже $2000, но потом вернулся выше этой отметки. Высокая волатильность коснулась и многих других криптовалют, включая Binance Coin, XRP и Cardano. При этом Dogecoin - криптовалюта, созданная в честь интернет-мема Doge с собакой породы сиба-ину, в понедельник прибавляет в цене более 23%.

Размещение акций оператора крупнейшей в США криптовалютной биржи - Coinbase Global Inc., состоявшееся на прошлой неделе, поддержало энтузиазм инвесторов в отношении рынка криптовалют. Однако уже через некоторое время этот энтузиазм ослаб, что эксперты объясняют рядом причин, пишет Bloomberg.

Во-первых, центробанк Турции заявил в пятницу, что запретит использование криптовалют для платежей с 30 апреля. Кроме того, турецкий ЦБ введет запрет на проведение компаниями электронных платежей с участием криптовалютных платформ.

Во-вторых, в выходные на рынке появились слухи о том, что министерство финансов США готовит меры для противодействия отмыванию денег с помощью цифровых активов.

Среди других факторов, оказывающих давление на криптовалюты, планы центробанков по созданию собственных цифровых валют, а также введение запрета на майнинг криптовалют во Внутренней Монголии - китайском регионе, считавшемся одним из самых благоприятных для этих целей в связи с дешевой электроэнергией.

"Мы ждем, что регулирование рынка криптовалют будет усиливаться", - заявила главный инвестиционный стратег управляющей компании ERShares Эва Адос в интервью Bloomberg TV.

"Мы считаем, что рынок в дальнейшем будет еще более волатильным", - отметила она, посоветовав трейдерам быть "очень осторожными".

Тем временем, основатель инвесткомпании Galaxy Digital, фокусирующейся на криптовалютах, Майкл Новограц, считает откат стоимости биткойна и других криптовалют "здоровой коррекцией".

"Это было неизбежно, - написал он в Twitter. - Рынки были слишком взбудоражены листингом Coinbase".

Среди других факторов, которые могли способствовать резкому снижению курса биткойна в минувшие выходные - сообщение CoinDesk о том, что отключение электричества в ряде регионов Китая существенно сократило мощности для майнинга, а также временной фактор.

"Биткойн часто ведет себя как безумный в выходные, поскольку рынок криптовалют - один из немногих рынков, открытых в выходные, - говорит аналитик IG Кайл Родда. - И он потерял часть поддержки со стороны покупателей".