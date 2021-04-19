Картина дня: пустые обещания депутатов, реакция на высказывание Ильвеса и границы на замке

Кийк: в мае-июне мы будем вакцинировать по 100 000 человек в неделю

Сегодня прошла пресс-конференция, в которой приняли участие министр здравоохранения и труда Танель Кийк, вице-канцлер Министерства социальных дел по вопросам здравоохранения и приступающий к исполнению обязанностей руководитель вакцинации от Covid-19 Марек Сеэр. Читать далее...

Парламентские партии: не нужно обращать внимания на высказывания Ильвеса, это сезонное обострение

В минувшие выходные бывший президент Эстонии Тоомас Хердрик Ильвес вызвал бурную реакцию общественности предложением остановить действие виз россиян для въезда в Европу, чтобы обезопасить континент. Читать далее...

Случайный долг в 48 евро запятнал доброе имя человека

Бывшего члена партии зеленых Эстонии Айгара Бретта в конце прошлого года ждал неприятный сюрприз: случайно оставшийся долг в 48 евро запятнал его имя. По словам самого Бретта, это было несправедливо, потому что срок действия долг истек. Читать далее...

Пустые обещания депутатов: собирались пожертвовать прибавку к зарплате, но что-то пошло не так

Прошлой весной, во время чрезвычайного положения, когда в Эстонии только начинался коронакризис, зарплаты министров, президента и депутатов Рийгикогу в результате индексации выросли на 321-494 евро в зависимости от должности. Читать далее...

В Эстонии выявлено 228 зараженных, скончались восемь человек

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 2796 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 228, то есть 8,2% от общего количества. Читать далее...

На замке: как закрытая граница с Россией повлияла на жизнь обычных нарвитян

Как повлияло закрытие границы между Эстонией и Россией в приграничных Нарве и Ивангороде не на экономику, политику, логистику, статистику, а на жизнь обычных жителей? Читать далее...

Экзамен по эстонскому языку может стать физическим испытанием для учеников

Сегодня в 10 утра несколько тысяч учеников будут писать государственный экзамен по эстонскому языку. Волнение в наше трудное время может смягчиться знанием того, что результат экзамена не является условием окончания гимназии, однако в этом году подготовка к экзаменам стала настоящим вызовом для всех. Читать далее...

Препарат от астмы может стать прорывом в лечении COVID-19

Стероид под названием будесонид, который используется в ингаляторах для больных бронхиальной астмой, эффективен и при снятии симптомов COVID-19 на ранней стадии. Об этом говорится в исследовании Оксфордского университета, опубликованном в середине апреля 2021 года в авторитетном медицинском журнале The Lancet. Читать далее...

Стартап с участием экс-президента Ильвеса намерен привлечь миллионы евро

Эстонский стартап в области телемедицины Viveo Health планирует в этом году привлечь 7 миллионов евро инвестиций и через четыре года предложить услугу цифрового здравоохранения 1 миллиарду человек. Читать далее...

Больница зарабатывает на беременных, женщины оскорблены