Картина дня: пустые обещания депутатов, реакция на высказывание Ильвеса и границы на замке
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 19 апреля.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 19 апреля.
Сегодня прошла пресс-конференция, в которой приняли участие министр здравоохранения и труда Танель Кийк, вице-канцлер Министерства социальных дел по вопросам здравоохранения и приступающий к исполнению обязанностей руководитель вакцинации от Covid-19 Марек Сеэр. Читать далее...
В минувшие выходные бывший президент Эстонии Тоомас Хердрик Ильвес вызвал бурную реакцию общественности предложением остановить действие виз россиян для въезда в Европу, чтобы обезопасить континент. Читать далее...
Бывшего члена партии зеленых Эстонии Айгара Бретта в конце прошлого года ждал неприятный сюрприз: случайно оставшийся долг в 48 евро запятнал его имя. По словам самого Бретта, это было несправедливо, потому что срок действия долг истек. Читать далее...
Прошлой весной, во время чрезвычайного положения, когда в Эстонии только начинался коронакризис, зарплаты министров, президента и депутатов Рийгикогу в результате индексации выросли на 321-494 евро в зависимости от должности. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 2796 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 228, то есть 8,2% от общего количества. Читать далее...
Как повлияло закрытие границы между Эстонией и Россией в приграничных Нарве и Ивангороде не на экономику, политику, логистику, статистику, а на жизнь обычных жителей? Читать далее...
Сегодня в 10 утра несколько тысяч учеников будут писать государственный экзамен по эстонскому языку. Волнение в наше трудное время может смягчиться знанием того, что результат экзамена не является условием окончания гимназии, однако в этом году подготовка к экзаменам стала настоящим вызовом для всех. Читать далее...
Стероид под названием будесонид, который используется в ингаляторах для больных бронхиальной астмой, эффективен и при снятии симптомов COVID-19 на ранней стадии. Об этом говорится в исследовании Оксфордского университета, опубликованном в середине апреля 2021 года в авторитетном медицинском журнале The Lancet. Читать далее...
Эстонский стартап в области телемедицины Viveo Health планирует в этом году привлечь 7 миллионов евро инвестиций и через четыре года предложить услугу цифрового здравоохранения 1 миллиарду человек. Читать далее...
Скоро исполнится полгода со дня, когда в Клинике Тартуского университета решили, что беременной женщине не разрешается брать сопровождающего в кабинет УЗИ. Это означает, что отец ребенка не может своими глазами увидеть развитие плода. Читать далее...