Залезали в дома и подвалы: полиция задержала двух воров

Ведущий следователь Пярнуского отделения полиции Леннарт Пульк сказал, что как этой весной, так и в прошлом году в Пярнумаа было совершено несколько краж из частных домов, надворных построек и подвальных боксов. Воры также проникали в запертые здания, например, разбив окно. «Воровали все ценное, что можно было быстро продать, - велосипеды, инструменты, садовую технику и другие предметы домашнего обихода», - сказал Пульк.

По словам Пулька, для поимки воров полиция вела активную следственную работу, обрабатывала записи камер видеонаблюдения и собирала показания свидетелей. Сбор улик привел полицейских к 27-летнему мужчине и 43-летней женщине, которые вместе совершали кражи. «Мы задержали их ночью 15 апреля в волости Саарде после того, как они в ту же ночь в деревне Сурью проникли в подвальный бокс и украли оттуда два велосипеда», - сказал Пульк.

Во время задержания полиция обнаружила в фургоне, которым пользовались мужчина и женщина, украденные той ночью вещи. В ходе обыска мест жительства и автомобилей задержанных полиция обнаружила несколько ранее украденных из различных мест вещей, которые будут возвращены владельцам.

Леннарт Пульк сказал, что помимо краж, совершенных этой весной, женщину и мужчину подозревают еще в нескольких кражах, совершенных летом и осенью прошлого года, в том числе в одной краже, совершенной в Вильяндимаа. Всего их подозревают в девяти кражах.

По итогам допроса прокуратура потребовала арестовать обоих подозреваемых. По словам прокурора Ханны Варик, подозрение в преступлении было достаточно серьезным, и в отношении обоих подозреваемых существовал реальный риск, что на свободе они продолжат совершать преступления.

«Один из подозреваемых в настоящее время находится на испытательном сроке, и только в феврале он был признан виновным в совершении предыдущих преступлений. В отношении второго подозреваемого все еще продолжается производство по другому уголовному делу, связанному с кражей, - пояснила Варик. - На самом деле у него была договоренность о встрече с прокурором в тот же день, когда он был задержан, но до этого он уже содержался под стражей по подозрению в совершении нового преступления. По мнению прокуратуры, эти обстоятельства свидетельствуют об отношении подозреваемых и дают основания полагать, что арест оправдан».