Коронавирус унес жизнь олимпийского чемпиона
Сегодня, 19 апреля, в возрасте 97 лет умер олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира по хоккею Виктор Шувалов. Об этом сообщила на своем сайте Федерация хоккея России.
Сегодня, 19 апреля, в возрасте 97 лет умер олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира по хоккею Виктор Шувалов. Об этом сообщила на своем сайте Федерация хоккея России.
Предполагается, что причиной смерти стала коронавирусная инфекция, добавляет портал championat.com.
Его карьера началась в далеком 1947 году в Челябинске, в клубе "Дзержинец". С 1949 по 1953 год Шувалов выступал за московский ВВС, с 1953 по 1957 - за ЦДСА, закончил карьеру в 1958 в СКВО (Калинин).
Виктор Шувалов — олимпийский чемпион (1956), двукратный чемпион мира (1954, 1956) и трёхкратный чемпион Европы (1954, 1955, 1956). Он являлся заслуженным мастером спорта СССР по хоккею с шайбой (1953). Шувалов — многократный чемпион СССР (1951-1953, 1955 и 1956).
После окончания игровой карьеры Шувалов работал тренером в СКМВО (Калинин), электростальском "Кристалле", "Спартаке", сборной Румынии, старшим тренер управления хоккея Спорткомитета СССР, тренером и методистом в спортивных школах воскресенского "Химика" и "Спартака".