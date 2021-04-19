Коронавирус унес жизнь олимпийского чемпиона

Его карьера началась в далеком 1947 году в Челябинске, в клубе "Дзержинец". С 1949 по 1953 год Шувалов выступал за московский ВВС, с 1953 по 1957 - за ЦДСА, закончил карьеру в 1958 в СКВО (Калинин).