В России обнаружили два новых штамма коронавируса
В России формируются новые штаммы коронавируса, не похожие на варианты, описываемые за рубежом, заявила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
В России формируются новые штаммы коронавируса, не похожие на варианты, описываемые за рубежом, заявила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Мы видим формирование сибирского варианта, а также северо-западного варианта", - заявила Попова.
Глава Роспотребнадзора добавила, что отделению медицинских наук РАН будут предложены описания указанных вариантов коронавируса, как только материалы по этим штаммам "будут готовы к публикации", пишет "Интерфакс".
Ранее в понедельник Попова заявила, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 в России в настоящее время стабилизируется.
Она уточнила, что Россия занимает 87 позицию среди стран по показателю среднесуточной заболеваемости. При этом, по ее словам, РФ по заболеваемости на 100 тыс. населения за весь период пандемии коронавируса не уходила выше 65-64 места.
В России на данный момент выявили около 200 образцов британского и свыше 20 образцов южноафриканского штаммов коронавируса.
"За этот период мы выделили 192 образца британского штамма, 21 - южноафриканского и пока больше не обнаружили никаких мутаций, уже описанных другими (зарубежными - прим.ред.) коллегами", - сказала Попова.