В России обнаружили два новых штамма коронавируса

"Мы видим формирование сибирского варианта, а также северо-западного варианта", - заявила Попова.

Глава Роспотребнадзора добавила, что отделению медицинских наук РАН будут предложены описания указанных вариантов коронавируса, как только материалы по этим штаммам "будут готовы к публикации", пишет "Интерфакс".

Ранее в понедельник Попова заявила, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 в России в настоящее время стабилизируется.

Она уточнила, что Россия занимает 87 позицию среди стран по показателю среднесуточной заболеваемости. При этом, по ее словам, РФ по заболеваемости на 100 тыс. населения за весь период пандемии коронавируса не уходила выше 65-64 места.

В России на данный момент выявили около 200 образцов британского и свыше 20 образцов южноафриканского штаммов коронавируса.