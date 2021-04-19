Российский телеканал - об Ильвесе: отставной козы барабанщик, кого он хотел напугать?

В программе "60 минут" на телеканале "Россия" ведущая Ольга Скабеева указала, что в Эстонии Россию сравнили с гитлеровской Германией.

Присутствующий в студии депутат Госдумы РФ Алексей Журавлев охарактеризовал Ильвеса как "отставной козы барабанщика".

"Гражданин Соединенных Штатов говорит, что надо запретить россиянам въезд в Европу. Отлично вообще", - возмутился депутат.

"Кого это испугает, возникает вопрос", - продолжает ведущая.

Ранее депутат Рийгикогу, член Центристской партии Оудекки Лооне в комментарии для Rus.Postimees сказала, что слова Тоомаса Хендрика Ильвеса невозможно комментировать серьезно: «Может, время года повлияло на то, что высказывания экс-президента Эстонии стали столь яркими и оригинальными – сложно сказать».