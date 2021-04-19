Эстония возобновляет авиасообщение с Россией

По данным аэропорта, полеты будут осуществляться раз в неделю по воскресеньям. “Линию будет обслуживать “Аэрофлот”, – говорится в сообщении.

В настоящее время Таллинский аэропорт осуществляет полеты по 13 направлениям.

Без самоизоляции въезжать в Эстонию можно из стран, в которых показатель кумулятивной заболеваемости за последние 14 дней составляет менее 150 случаев на 100 000 жителей.

По данным МИД Эстонии, с 19 апреля въезд в республику без ограничений разрешен для прибывающих из Ирландии, Мальты, Португалии, Финляндии и Великобритании.