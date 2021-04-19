Скончался академик и сторонник атомной энергетики Анто Раукас
В понедельник, 19 апреля, на 87-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончался академик Анто Раукас, активно выступавший за строительство атомной электростанции в Эстонии.
В понедельник, 19 апреля, на 87-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончался академик Анто Раукас, активно выступавший за строительство атомной электростанции в Эстонии.
Анто Раукас родился в Тарту 17 февраля 1935 года. Окончил Тартуский университет (1958, с отличием) по специальности «разведка полезных ископаемых и геологическое картирование». В том же году начал работать в Институте геологии Таллинского технологического университета, исполнял обязанности директора в 1999-2001 годах.
Кандидат геолого-минералогических наук (1961), защитил диссертацию на тему «Литология и минералогия основных морен Эстонской ССР». Доктор геолого-минералогических наук (1972), защитил диссертацию на тему «Формирование плейстоценовых отложений и гляцигенных форм рельефа Эстонии».
В 1977 году был избран членом-корреспондентом Академии наук Эстонской ССР, в 1987 году стал академиком Академии наук Эстонской ССР, в 1977-1989 годах был членом президиума Академии.
Активно выступал с призывами построить в Эстонии АЭС.
В 1998 году был награжден орденом Белой звезды III класса. В 2007 году стал почетным гражданином Таллинна. А в 2015-м получил научную премию Эстонской Республики за дело всей жизни.