Скончался академик и сторонник атомной энергетики Анто Раукас

Анто Раукас родился в Тарту 17 февраля 1935 года. Окончил Тартуский университет (1958, с отличием) по специальности «разведка полезных ископаемых и геологическое картирование». В том же году начал работать в Институте геологии Таллинского технологического университета, исполнял обязанности директора в 1999-2001 годах.

Кандидат геолого-минералогических наук (1961), защитил диссертацию на тему «Литология и минералогия основных морен Эстонской ССР». Доктор геолого-минералогических наук (1972), защитил диссертацию на тему «Формирование плейстоценовых отложений и гляцигенных форм рельефа Эстонии».

В 1977 году был избран членом-корреспондентом Академии наук Эстонской ССР, в 1987 году стал академиком Академии наук Эстонской ССР, в 1977-1989 годах был членом президиума Академии.

Активно выступал с призывами построить в Эстонии АЭС.