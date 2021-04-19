МИД: Эстония готова предоставить убежище Навальному
Эстония готова предоставить убежище российскому оппозиционеру Алексею Навальному, если он об этом попросит. Об этом заявила министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс в интервью ERR.
Эстония готова предоставить убежище российскому оппозиционеру Алексею Навальному, если он об этом попросит. Об этом заявила министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс в интервью ERR.
"Эстония бы серьезно рассмотрела этот вопрос, однако именно Алексею Навальному решать, к какой стране он бы хотел обратиться, если Россия его выпустит", - заявила она.
Министр отметила, что в Европейском союзе выступили с совместным заявлением, в котором осудили нарушение прав человека в России в связи с задержанием Навального.
"Оно серьезно осуждает нарушения прав человека в России в связи с задержанием Алексея Навального. Мы видим, как ухудшилось его здоровье", - сказала министр Лийметс.