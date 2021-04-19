МИД: Эстония готова предоставить убежище Навальному

"Эстония бы серьезно рассмотрела этот вопрос, однако именно Алексею Навальному решать, к какой стране он бы хотел обратиться, если Россия его выпустит", - заявила она.

Министр отметила, что в Европейском союзе выступили с совместным заявлением, в котором осудили нарушение прав человека в России в связи с задержанием Навального.