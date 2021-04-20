Бизнес на смородине сулит миллионы евро

По словам ведущей Катрин Луст, уже долгое время жители Сетомаа шепчутся о некоем местном предпринимателе, пытающемся заработать большие деньги на черной смородине.

По их словам, в последние годы участки земли в Сетомаа заполнились полями черной смородины, и можно только догадываться, какие суммы были потрачены на ягодный бизнес. По некоторым данным, в Сетомаа разразилось настоящее черносмородиновое безумие!