Предприниматель из Сетумаа планирует завоевание мира
Недалеко от границы с Россией, в Сетумаа, местные жители планируют покорить весь мир своей черной смородиной. Об этом рассказывается в свежем выпуске программы Kuuuurija.
Недалеко от границы с Россией, в Сетумаа, местные жители планируют покорить весь мир своей черной смородиной. Об этом рассказывается в свежем выпуске программы Kuuuurija.
По словам ведущей Катрин Луст, уже долгое время жители Сетумаа шепчутся о некоем местном предпринимателе, пытающемся заработать большие деньги на черной смородине.