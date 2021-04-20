"Это представляет собой очередную неспровоцированную эскалацию продолжающейся кампании Москвы по подрыву и дестабилизации Украины", - заявил в понедельник, 19 апреля, пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс, указав, что ранее Россия уже неоднократно совершала агрессивные действия в отношении украинских судов и препятствовала доступу к украинским портам в Азовском море, оказывая влияние на международную торговлю Украины.

Russia’s plan to block parts of the Black Sea to certain maritime traffic is aimed to undermine Ukraine. We support Ukraine’s sovereignty and territorial integrity within its internationally recognized borders, extending to its territorial waters. https://t.co/r14NWp8hhO — Ned Price (@StateDeptSpox) April 20, 2021

Россия

Госдеп: Планы РФ закрыть проход судов в Черном море - неспровоцированная эскалация

Вашингтон считает "неспровоцированной эскалацией" решение Москвы закрыть часть акватории Черного моря. В США это назвали кампанией по подрыву и дестабилизации Украины.

Патруль российской береговой охраны в Черном море

США выразили глубокую обеспокоенность планами российских властей заблокировать части Черного моря. "Это представляет собой очередную неспровоцированную эскалацию продолжающейся кампании Москвы по подрыву и дестабилизации Украины", - заявил в понедельник, 19 апреля, пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс, указав, что ранее Россия уже неоднократно совершала агрессивные действия в отношении украинских судов и препятствовала доступу к украинским портам в Азовском море, оказывая влияние на международную торговлю Украины.

По словам представителя Госдепартамента, такое развитие событий вызывает особую тревогу на фоне "заслуживающих доверия сообщений о наращивании возле украинских границ и в оккупированном Крыму российских войск", численность которых достигла уровня, "невиданного со времени вторжения России в 2014 году".

"Мы воздаем должное Украине за ее неизменную сдержанность перед лицом российских провокаций и призываем Россию прекратить преследование судов в регионе и дать обратный ход наращиванию сил вдоль границы с Украиной и в оккупированном Крыму", - указывается в заявлении Неда Прайса.

Киев протестует из-за закрытия РФ части акватории Черного моря

15 апреля МИД Украины заявил о решительном протесте в связи с тем, что под предлогом военных учений Россия до октября закрывает для кораблей и государственных судов других стран часть акватории Черного моря в направлении Керченского пролива.

Сообщения о наращивании войск РФ на границе с Украиной появились в начале апреля. По данным руководства ЕС, Россия разместила у границ Украины и в аннексированном Крыму более 100 тысяч военнослужащих. Ряд высокопоставленных чиновников Соединенных Штатов и Евросоюза выразили обеспокоенность такой ситуацией. Президент Украины Владимир Зеленский призвал США помочь отразить агрессию России.