Детальный план перехода на эстоноязычное образование разработают к ноябрю

Как сообщила в понедельник министр образования и науки Лийна Керсна, отвечая на вопросы депутатов Рийгикогу, первое заседание рабочей группы состоится в ближайшую пятницу, а возглавит ее вице-канцлер минобраза Кристи Винтер-Немвалтс. В состав рабочей группы включены учителя различных школ и детских садов.

Керсна отметила, что детальный план действий, в котором будут предложены решения проблемы нехватки учителей и повышения уровня подготовки педагогов, вместе со сроками должен быть готов к ноябрю.