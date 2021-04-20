Детальный план перехода на эстоноязычное образование разработают к ноябрю
Министерство образования сформировало рабочую группу, которая к ноябрю составит детальный план полного перехода системы образования на эстонский язык, пишет Rus.ERR.
Министерство образования сформировало рабочую группу, которая к ноябрю составит детальный план полного перехода системы образования на эстонский язык, пишет Rus.ERR.
Как сообщила в понедельник министр образования и науки Лийна Керсна, отвечая на вопросы депутатов Рийгикогу, первое заседание рабочей группы состоится в ближайшую пятницу, а возглавит ее вице-канцлер минобраза Кристи Винтер-Немвалтс. В состав рабочей группы включены учителя различных школ и детских садов.
Керсна отметила, что детальный план действий, в котором будут предложены решения проблемы нехватки учителей и повышения уровня подготовки педагогов, вместе со сроками должен быть готов к ноябрю.
Министр уточнила, что программа развития эстонского языка предусматривает полный переход на эстоноязычное образование к 2035 году, но если этой цели удастся достичь раньше, то это будет дополнительным плюсом.