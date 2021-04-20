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История ⟩ Эмиль Фале: империя на Тартуском шоссе, хитрое завещание и поиски привидений
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Emil Fahlet peeti Eesti säravaimaks töösturiks.
Бумагоделательная промышленность существовала на берегу речки Хярьяпеа у озера Юлемисте уже почти 200 лет назад. Конечно, мы не можем говорить о промышленности XVII века в современном понимании этого слова, но мельница стояла там уже в те времена.
К сожалению, мельница не простояла и десяти лет. В 1675 году мельница перешла в руки Йохана Виденбауэра, который начал здесь успешное производство бумаги. Рассказывают еще и о сыне книготорговца Лоренце Яухе, у которого были большие планы построения бумажной империи, но возникли проблемы...