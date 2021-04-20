В Финляндии после шестинедельного перерыва открылись кафе и рестораны
Кафе, рестораны и бары в Финляндии открылись в понедельник после полуторамесячного перерыва, и первые клиенты появились на уличных террасах уже ранним утром, пишет Rus.ERR.
Кафе, рестораны и бары в Финляндии открылись в понедельник после полуторамесячного перерыва, и первые клиенты появились на уличных террасах уже ранним утром, пишет Rus.ERR.
Предприятия общественного питания были закрыты в начале марта по решению правительства в 15 финских провинциях. В одиннадцати провинциях с более высокой плотностью населения на юге и западе страны им теперь разрешено работать с определенными ограничениями.
Продажа алкоголя разрешена с семи утра до пяти вечера, бары должны закрываться в шесть часов вечера, а рестораны - в 19:00.
На посещаемость общепита негативно влияет то обстоятельство, что многие работающие в центре люди по-прежнему работают удаленно.
В настоящее время предполагается, что ограничения в Финляндии будут действовать до конца июня.