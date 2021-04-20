В Финляндии после шестинедельного перерыва открылись кафе и рестораны

Предприятия общественного питания были закрыты в начале марта по решению правительства в 15 финских провинциях. В одиннадцати провинциях с более высокой плотностью населения на юге и западе страны им теперь разрешено работать с определенными ограничениями.

Продажа алкоголя разрешена с семи утра до пяти вечера, бары должны закрываться в шесть часов вечера, а рестораны - в 19:00.

На посещаемость общепита негативно влияет то обстоятельство, что многие работающие в центре люди по-прежнему работают удаленно.