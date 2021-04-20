Зачем подражать путинской России?

Лично я с искренним уважением отношусь к бывшему президенту Эстонии Тоомасу Хендрику Ильвесу, хотя у многих эпоху его правления (2006-2016) принято критиковать. Все-таки именно при нем в мире заговорили об эстонском феномене «дигитального государства», и страна стала одним из глобальных лидеров по свободе слова в интернете. Однако его недавнее заявление о необходимости запрета всем россиянам на въезд в Евросоюз прозвучало резким контрастом с его прежней политикой мировой открытости. Не по-эстонски поспешным и эмоциональным.

Это требование выглядит странным зеркальным отражением той самой изоляционистской политики, которую проводит путинский Кремль. Он сегодня всех европейцев и американцев считает «вражескими агентами» просто как таковых. Но зачем ему подражать, пускаясь в подобные обобщения?

Утверждая, будто бы «все россияне поддерживают Путина», некоторые критики Кремля не замечают, что сами транслируют кремлевскую пропаганду. Она до сих пор рисует дутый 86%-ный рейтинг «несменяемого национального лидера», хотя по опросам «Левада-центра» начала 2021 года доверие к Путину сохраняют лишь 29% граждан России.

Увы, никто на этой планете не волен определять свое место рождения. Но если человек родился на территории нынешней РФ и получил ее паспорт – это еще не делает его автоматически путинистом. Как далеко не все граждане СССР были коммунистами. Поэтому подозревать человека во вражеской деятельности только из-за наличия у него российского гражданства нелепо. Кстати, большинство нынешних эстонских политиков также поневоле были советскими гражданами. Неужели господин Ильвес, которому счастливо удалось этого избежать, предложит ввести какие-то санкции и против них?

Впрочем, глобальная пандемия во многом реализовала его мечту – границы ЕС и РФ вот уже год как закрыты для массовых путешествий, и туристические визы взаимно не выдаются. А если его так взволновала история с диверсантами ГРУ в Чехии, то они приехали туда не по российским, а по молдавскому и таджикскому паспортам.

Если же говорить о европейской безопасности всерьез, то гораздо большую ей угрозу представляют не рядовые туристы из России, а очень нерядовые деятели европейского истеблишмента. Такие, например, как экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер, ныне – председатель совета директоров корпорации «Роснефть», глава комитета акционеров компании «Nord Stream» и фактически главный проводник кремлевского влияния в Европе. Но есть ли у вас возможности что-то ему запретить, господин Ильвес?

Зачем подыгрывать кремлевской пропаганде, которая сегодня всячески пытается обвинить Европу в «русофобии»? Хотя реально русофобскую политику ведет сам Кремль – в России десятки миллионов людей живут за чертой бедности, но власти сжигают «санкционные» продукты из Европы. Запрет россиянам на въезд в ЕС только усилит влияние пропаганды на них. И напротив – поддержка их прав и свобод со стороны Европы будет ломать пропагандистские шаблоны. Мне лично доводилось общаться с россиянами, которые впервые попали в европейскую страну, и за ними было любопытно наблюдать – все мрачные мифы о «закате Европы», которыми их накачивали дома, испарялись на глазах!