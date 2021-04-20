Печальная статистика: смертность в Эстонии в первом квартале увеличилась на 900 человек

По предварительным данным, в прошлом году в Эстонии было зарегистрировано 13 127 рождений, в том числе 3185 в первом квартале. В этом году за первые три месяца родилось чуть меньше - 3170 детей.

«В январе рождаемость по сравнению с прошлыми годами упала больше всего, однако с февраля стала расти, и 1230 зарегистрированных в марте рождений были самым большим числом рождений этого весеннего месяца за последние годы», - сообщил аналитик департамента статистики Койт Мерес.

По предварительным данным, в январе этого года скончались 1671, в феврале 1464, а в мартпе 1819 человек. В первом квартале зарегистрировано 4954 смерти, что на 921 больше, чем годом ранее.